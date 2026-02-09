Tropicalísimo Apache pondrá a bailar a Roblox con concierto virtual; estos son los detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- La legendaria agrupación de cumbia Tropicalísimo Apache, originaria de Torreón, Coahuila, ha sido confirmada como parte de un evento musical dentro de la plataforma multijugador Roblox. La noticia se dio tras el reciente éxito del baile virtual de Su Majestad La Brissa, celebrado en la misma plataforma el 7 de febrero de 2026, donde se confirmó oficialmente que Tropicalísimo Apache encabezará uno de los conciertos más esperados en Roblox el próximo mes.

Este concierto, anunciado en Roblox México, contará también con la participación de los grupos sonorenses La Kaña y La Concentración, ofreciendo una experiencia de baile directamente dentro del universo virtual del juego. En la imagen promocional se observa que estos tres actos musicales estarán presentes en el evento Roblox, lo que significa que los jugadores podrán disfrutar de un concierto con avatares personalizados, escenarios interactivos y actividades propias de este tipo de fiestas digitales.

Fecha y lugar

El evento está programado para realizarse el próximo mes de marzo, aunque aún no hay fecha exacta ni hora. Sí se sabe que el concierto de Tropicalísimo Apache será dentro de Roblox, en un servidor o experiencia especial destinada a eventos musicales. Los eventos dentro de Roblox no ocurren en escenarios físicos reales, sino en experiencias virtuales creadas por la comunidad dentro del propio juego.

Los usuarios entran al servidor o mapa asignado, donde sus avatares interactúan, bailan y participan de retos o actividades temáticas. Estos conciertos suelen replicar elementos de la vida real como escenarios, efectos de sonido, animaciones de baile, puestos virtuales y a veces incluso recompensas o ítems digitales exclusivos para celebrar la participación. Este formato ha ganado popularidad, ya que permite a fans de distintas partes del mundo reunirse.

¿Cómo asistir?

Crear o iniciar sesión con una cuenta en Roblox.

Buscar el evento o experiencia oficial asociado al concierto dentro del juego o seguir las indicaciones de la comunidad Roblox Eventos MX.

Entrar al servidor en la fecha y hora que se anuncie oficialmente.

La Brissa en Roblox

El pasado 7 de febrero, Su Majestad La Brissa protagonizó un evento similar en Roblox, consiguiendo una gran afluencia de jugadores y una experiencia inmersiva que incluyó barras de bebidas, comida virtual y entretenimiento adicional, como un toro mecánico digital, lo que no solo fue un concierto musical sino toda una celebración digital. (Expreso) Este éxito ha motivado a los organizadores a continuar con esta modalidad de presentaciones, apostando por traer más talentos latinos al mundo virtual de Roblox.

Fuente: Tribuna del Yaqui