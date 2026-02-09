Victoria Ruffo pide a Imelda Tuñón y periodistas dejar en paz a Maribel Guardia tras escándalo

Ciudad de México.- La querida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, recientemente brindó una entrevista en la que salió en defensa de una de sus mejores amigas, la también actriz y cantante, Maribel Guardia, dejando en claro que es una gran mujer, por lo que pide que le dejen en paz, tanto a periodistas de espectáculos, tales como Gustavo Adolfo Infante, como a su exnuera, la actriz Imelda Tuñón, a semanas de que volviera a estallar escándalo por la custodia del menor, José Julián Figueroa.

Como se sabe, hace un par de semanas que la viuda de Julián Figueroa volvió a avivar la llama en el tema legal en contra de su exsuegra Maribel y su esposo, Marco Chacón, acusándolos de no manejar bien la herencia del difunto actor de Televisa, además de incluso afirmar que cubrieron por mucho tiempo la violencia doméstica que ella vivió a manos del joven cuando estaba con vida y lo cubrían, aún sabiendo que estaba mal por las adicciones.

Ahora, entre tantos dimes y diretes, la protagonista de Corona de Lágrimas, donde hizo amistad con Guardia, declaró que ella siempre va a estar para la intérprete de Qué Ricas son las Papas, pidiendo a todos que la dejen en paz, ya sea que sean reporteros, periodistas, el público e incluso la propia Imelda: "La amo, la quiero mucho y la respeto, y la verdad es que, que aguante tiene, pero ya déjenla en paz, pues quién sea, pero ya que la dejen en paz a ella y a su hijo".

De la misma manera, agregó que no pierde el contacto con Guardia en estos momentos tan complicados, pidiendo que se respete este proceso tan doloroso, y destacando que ella la ve bien, centrada en lo que está haciendo, siguiendo firme en declarar que no está actuando en ningún momento de mala fe contra nadie: "Siempre hablo con ella, está bien, lo primero que deben de pensar todos es en ese niñito. Claro, respeto".

Finalmente, y cambiando el tema radicalmente, sobre las críticas que ha recibido su hijo mayor, José Eduardo Derbez, por sus botas amarillas, declaró que ellas no las usaría y hasta se burló un poco de él, llamándolo ridículo: "Yo no me pongo esas botas, por ridículo. Le gusta el show, y es así él, y no lo puedes criticar porque no lo hace por maldad ni por nada, así es él". Pero, cuando le dijeron que Aldo de Nigris se burló de su primogénito, dejó en claro que es una mamá protectora y le pidió que lo dejara en paz: "Qué no sea payaso (Aldo), luego luego (lo pone en su lugar), échenmelo para acá, con mi hijo nadie se mete".

Victoria Ruffo defiende a Maribel Guardia ante la polémica con Imelda Tuñón.



Fuente: Tribuna del Yaqui