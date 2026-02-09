(VIDEO) Con música de Juan Gabriel y pasos de baile, Fabiola Campomanes da el último adiós a su mamá

Ciudad de México. - Fabiola Campomanes es una exitosa actriz mexicana y exparticipante del popular reality show de TV Azteca La Granja VIP, quien lamentablemente atraviesa uno de los momentos más difíciles para cualquier persona, ya que, como te informamos en TRIBUNA, la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 falleció su madre, Doña María Rojas Cuquita, debido a complicaciones relacionadas con el colon.

No obstante, a pesar del profundo dolor, la artista decidió despedir a la mujer que le dio la vida de una manera muy personal, pues el homenaje especial incluyó baile e incluso música de Juan Gabriel. En el video que compartió en su cuenta de Instagram se observa a los presentes mostrando sus mejores pasos de baile al ritmo de El Noa Noa, lo que puede interpretarse como una forma de recordar la alegría que caracterizaba a quien hoy están despidiendo.

Por su parte, en redes sociales, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, se desató un intenso debate sobre los motivos que pudo haber tenido Fabiola para elegir una canción tan alegre del tapatío durante el funeral de su progenitora. Antes que nada, es importante mencionar que la actriz, en sus historias, tituló el fragmento compartido de la siguiente manera: "El último adiós como hubieras querido, mi Cuquita hermosa".

Historia de su Instagram

Todo parece indicar que el mensaje de Campomanes no tuvo el efecto esperado en todos los usuarios, ya que algunas personas consideraron de mal gusto esta elección y argumentaron que, durante un velorio, lo más apropiado es mantener un ambiente de silencio absoluto. Evidentemente, la exestrella de Televisa está concentrada en manejar su duelo de la mejor manera y no ha respondido a ninguna de las críticas, las cuales provienen principalmente de X (antes Twitter) e Instagram.

?? FABIOLA CAMPOMANES le da el último adiós a su madre con baile y canto



Doña María Rojas falleció la madrugada del domingo por complicaciones en el colon



Descanse en paz#FabiolaCampomanes #Lagranjavip pic.twitter.com/r3SX1B52VD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 9, 2026

Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes nació el 30 de julio de 1972 en la Ciudad de México y, a lo largo de la década de los 90, comenzó a incursionar en el mundo de la actuación tras ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Sin embargo, no se conformó únicamente con esa preparación, ya que también estudió dirección de cine y televisión en la Universidad de California, Los Ángeles. Entre sus proyectos más destacados se encuentran su participación en Teresa, telenovela protagonizada por Angelique Boyer, así como su aparición en Big Brother VIP.

Fuente: Tribuna del Yaqui