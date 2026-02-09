(VIDEO) La hija de un integrante de Maná se casa; FOTOS de la boda y del emotivo momento con su padre

Ciudad de México. - Recientemente se dio a conocer que el pasado sábado 7 de febrero de 2026 contrajo nupcias la hija de Sergio Vallín, exitoso músico que actualmente se desempeña como guitarrista principal de la banda de rock en español Maná. Aunque no se ha difundido demasiada información respecto a la ceremonia, sí han trascendido algunos detalles generales, y aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que se sabe sobre este acontecimiento.

Para comenzar, se presume que Karla Vallín, quien también es compositora y artista, se casó con su prometido Rolando Orozco en una ceremonia privada celebrada en Aguascalientes. Evidentemente, no faltaron a la misa ni a la celebración posterior los reconocidos integrantes de la agrupación: Fher Olvera, Alex González y Juan Calleros, quienes aparecen en diversas imágenes y videos que la ahora mujer casada compartió en sus historias de Instagram.

Momentos especiales

Uno de los tantos instantes que más llamó la atención fue cuando Karla cantó junto a Fher Olvera, mientras su padre, Sergio Vallín, tocaba la guitarra. Cabe destacar que en el video se le escucha interpretar el tema Bendita tu luz, uno de los duetos más escuchados por la comunidad de fans y que, precisamente, encaja con la situación, ya que hace referencia al amor verdadero y a cómo este puede transformar la vida de una persona.

Algunas de las fotos que compartió en sus redes

Los novios

Además, otra de las canciones elegidas fue El muelle de San Blas, la cual resulta similar a la anterior, aunque en este caso aborda una devoción eterna y una dolorosa espera; sin embargo, también puede interpretarse desde una perspectiva romántica. Por último, se tiene conocimiento de que el repertorio incluyó Clavado en un bar y Oye, mi amor, siendo esta última la historia de alguien que anhela a su ser amado, quien ya se encuentra comprometido.

El lugar de la fiesta

Bailó con su padre

En un salón cerrado, iluminado por numerosas luces al centro de la pista, Sergio Vallín y su hija Karla Vallín se mostraron abrazados mientras bailaban al ritmo de una canción escrita por ella misma. "El tiempo pasa lento si te vas y yo sé que solo quiero verte sonreír, verte tan orgulloso de mí; sé muy bien que gran parte es por ti", es un fragmento de la emotiva letra. Rolando no se quedó sin su respectivo detalle, ya que Karla también le cantó, convirtiendo el momento en otro recuerdo inolvidable para los presentes.

Maná está cantando en Aguascalientes uD83EuDD29. Es la boda de Karla Vallín, la hija de Sergio Vallín ?.

Videos: César Mushi pic.twitter.com/JvG4iDVjTE — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui