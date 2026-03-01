¿Dinero o amor? Conoce que te depara el Horóscopo Chino para este domingo 1 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este domingo 1 de marzo del 2026, ¿acaso habrá dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El domingo inicia con reflexión sobre metas próximas. En la mañana planificas mentalmente la semana que comienza. A mitad del día eliges descansar para recuperar energía. La tarde trae claridad sobre una decisión pendiente. Cierras el día con visión estratégica renovada.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La jornada empieza tranquila y estable. Durante la mañana te enfocas en asuntos familiares o personales. En el mediodía sientes gratitud por avances recientes. La tarde consolida armonía en tu entorno cercano. Terminas el domingo con serenidad.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El día arranca con energía que necesita canalización. En la mañana buscas actividad para liberar tensión acumulada. A mitad del día recibes una noticia que reactiva tu motivación. La tarde te permite proyectar nuevos retos. Cierras el domingo con impulso firme hacia la semana.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

La mañana se presenta suave y armoniosa. Durante el mediodía eliges conversaciones tranquilas que fortalecen vínculos. La tarde favorece descanso consciente y equilibrio emocional. Al anochecer sientes paz interior. Terminas el domingo listo para iniciar con calma.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El domingo comienza con visión de futuro. En la mañana organizas ideas para nuevos proyectos. A mitad del día podrías asumir una responsabilidad adicional. La tarde te da claridad sobre prioridades reales. Cierras la jornada con determinación enfocada.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La mañana invita a la introspección profunda. En el mediodía conectas con intuiciones valiosas. La tarde favorece planificación estratégica silenciosa. Al caer la noche sientes seguridad interna sobre tus próximos pasos. Terminas el domingo con serenidad y lucidez.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El día inicia con ganas de movimiento incluso en descanso. Durante la mañana organizas planes para la semana entrante. En el mediodía surge una invitación interesante. La tarde combina productividad ligera con disfrute. Cierras el domingo con entusiasmo equilibrado.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

La mañana comienza sensible y reflexiva. En el mediodía buscas armonía en el entorno familiar. La tarde te permite reconectar con tu lado creativo. Al anochecer sientes estabilidad emocional. Terminas el día con confianza tranquila.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El domingo arranca con mente inquieta y curiosa. Durante la mañana exploras ideas nuevas o conversaciones estimulantes. En el mediodía surge un aprendizaje interesante. La tarde te permite organizar pensamientos dispersos. Cierras la jornada con claridad mental.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La mañana se presenta ordenada y productiva. En el mediodía revisas detalles pendientes antes de iniciar la semana. La tarde te da tranquilidad al ver todo bajo control. Terminas el domingo con planificación clara y mente despejada.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El día comienza con necesidad de estabilidad emocional. Durante la mañana conversas con alguien que te brinda apoyo sincero. En el mediodía se aclara una inquietud interna. La tarde fortalece vínculos importantes. Cierras el domingo con confianza renovada.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La mañana arranca con enfoque en bienestar personal. En el mediodía disfrutas momentos simples que elevan tu energía. La tarde favorece organización suave de asuntos prácticos. Al caer la noche sientes seguridad y equilibrio. Terminas el domingo listo para avanzar con calma.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui