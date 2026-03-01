Gloria Trevi y Mary Boquitas unen sus voces tras 30 años: Así fue el emotivo show en Los Ángeles (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las amistades más polémicas en el espectáculo es, sin duda, la de Gloria Trevi con María Raquenel, a quien la gran mayoría conoce como Mary Boquitas. Además, no es un secreto que permanecieron distanciadas durante varios años debido a las múltiples hipótesis que rodean el caso del Clan Trevi-Andrade, por el cual ambas pasaron un tiempo en prisión.

Sin embargo, la noche del pasado sábado 28 de febrero de 2026 sorprendieron a la audiencia en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, ya que la intérprete de Pelo Suelto no solo celebró su cumpleaños número 58, ocurrido el 15 de febrero, sino que incluso invitó al escenario a su excompañera de la agrupación Boquitas Pintadas, con quien cantó la canción En medio de la tempestad, como una forma de dejar atrás viejas heridas.

Ese preciso instante en que unieron sus voces después de tantos años se volvió tendencia en redes sociales, generando opiniones encontradas. Mientras algunos celebran que hayan limado asperezas, otros sospechan que hay algo detrás, como lo expresa @maria_cardonao: "Con dinero baila el perro. Raquenel debe dinero porque perdió una batalla legal en los EU, así que no le quedó de otra que perder la dignidad y aceptar lo que GT le ofreció. No me sorprende porque las dos son iguales".

@suu_e_ / X

Por su parte, los asistentes al concierto gritaron de emoción y hasta corearon "no están solas" para darles ánimo. Es importante destacar que, precisamente hace unas semanas, el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, confirmó que ambas se habían reconciliado. Además, en una entrevista publicada por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, Chamonic, Mary indicó que la última vez que cantaron juntas fue hace 30 años, en un show de 1996.

Reencuentro de Gloria Trevi y María Raquenel (Mary Boquitas). pic.twitter.com/CS5JntyOwU — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 1, 2026

"Ese es el amor que nosotras conocemos; viva el amor, viva la amistad, viva el bien. Claro que sí, señores, y vivan ustedes que le han dado principalmente a esta gran mujer y artista todo el cariño y amor incondicional. Gracias por recibirme, por darme estos minutitos de amor y de mucho apoyo. Muchas gracias, Dios los bendiga", fueron algunas de las palabras que pronunció la originaria de Tamaulipas durante la presentación.

Fuente: Tribuna del Yaqui