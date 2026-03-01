Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 2 de marzo 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo para empezar semana

Ciudad de México.- Este lunes 2 de marzo de 2026 inicia la semana con una energía de ajustes y decisiones importantes bajo la influencia de Mercurio retrógrado, que continúa moviendo planes y provocando que muchas situaciones se revisen antes de avanzar. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a comenzar la semana con paciencia, evitando discusiones innecesarias y analizando bien cada paso.

Según los astros, el Sol en Piscis intensifica la intuición y la sensibilidad, por lo que será clave escuchar esa voz interior que advierte cuando algo no vibra bien. El universo impulsa a muchos signos a corregir errores recientes y retomar proyectos que quedaron a medias. En el tarot, la carta que rige este inicio de semana es La Justicia, símbolo de equilibrio y decisiones bien pensadas, indicando que cada acción tendrá consecuencias claras. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este lunes invita a actuar con responsabilidad, serenidad y confianza en que todo se acomoda a su debido tiempo.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 2 de marzo de 2026

Aries

Inicias la semana con carácter fuerte y ganas de poner orden donde ya había descontrol. No te enganches en discusiones laborales. En el amor, alguien podría buscarte con intención de aclarar el pasado; decide si quieres paz o más drama.

Tauro

Marzo arranca pidiéndote paciencia y organización. No todo se resolverá de inmediato, pero vas por buen camino. En el amor, podrías recibir una muestra de cariño que te hará sonreír; aprende a disfrutar sin tanto miedo.

Géminis

Tu mente estará acelerada y podrías sentir presión por pendientes. Ve paso a paso y no prometas más de lo que puedes cumplir. En el amor, evita malos entendidos por mensajes; mejor habla claro y directo.

Cáncer

Comienzas la semana con emociones intensas, pero también con claridad sobre lo que ya no quieres en tu vida. En el amor, alguien del pasado podría aparecer; recuerda por qué terminó esa historia.

Leo

Este lunes te trae energía para destacar en lo laboral o académico. Confía en tus capacidades. En el amor, evita discusiones por orgullo; si quieres que algo funcione, baja un poco la guardia.

Virgo

Arrancas marzo con ganas de ordenar tu vida y eso te dará ventaja. Será buen momento para cerrar pendientes. En el amor, podrías tener una conversación importante que te dará tranquilidad.

Libra

La semana comienza con decisiones que no debes seguir postergando. Escucha tu intuición. En el amor, alguien podría pedirte claridad; no juegues con sentimientos si no estás seguro.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que cambiará tu perspectiva. En el amor, evita celos sin fundamento; primero confirma antes de reaccionar.

Sagitario

Comienzas el mes con ganas de movimiento y nuevas oportunidades. Podría surgir una propuesta interesante. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada.

Capricornio

Este lunes te pide enfoque y disciplina. No te distraigas con problemas ajenos. En el amor, alguien necesita que seas más expresivo; no todo es trabajo.

Acuario

La energía del día te dará claridad sobre metas personales. Es momento de pensar en grande pero actuar con estrategia. En el amor, evita decisiones apresuradas que después puedan cambiar.

Piscis

Con el Sol en tu signo, inicias marzo con intuición y sensibilidad al máximo. Confía en lo que sientes. En el amor, podrías vivir un momento especial si dejas el miedo a un lado y hablas desde el corazón.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui