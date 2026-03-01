Mona y Geros sorprenden con boda civil en casa y presumen su embarazo tras su reconciliación (VIDEO)

León, Guanajuato.- Este sábado 28 de febrero de 2026 contrajeron nupcias los reconocidos creadores de contenido regiomontanos Mona y Geros, quienes decidieron compartir este momento especial con sus seguidores. A pesar de las dificultades que su relación ha atravesado, oficialmente, después de tanto hacer esperar a sus fans, este par de enamorados se convirtieron en esposos.

De hecho, en múltiples plataformas hay bastantes videos de la ceremonia que se llevó a cabo en el jardín de su casa, mientras que la decoración estuvo compuesta por tonos claros, numerosas flores y un ambiente familiar. En lo que respecta a la novia, escogió un vestido blanco, elegante, pero sin perder su estilo. Evidentemente, su pancita de embarazo fue la protagonista que la hacía lucir radiante.

La fama de estos influencers que residen en Nuevo León es tan grande que de inmediato acumularon miles de reproducciones; la mayoría de los comentarios les desean la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Cabe destacar que ahora muchos están curiosos por saber cuándo llegará la boda por la iglesia, lo cual los mantiene inquietos, pues Mona en el pasado mencionó que desea una fiesta impresionante.

Es vital recordar que tiempo atrás anunciaron su ruptura debido a problemas financieros, así como otras razones personales que los hicieron concluir que lo mejor era seguir por caminos separados. Otra de las crisis ocurrió cuando ella, en un video, contó que él solía estar más con sus amigos, lo que generó conflictos en su relación. No obstante, en estos momentos los fieles admiradores prefieren pensar que eso ya quedó en el pasado.

"Como Geros anda mucho con sus amigos, así muy junto con ellos, empieza la bronca de que se la pasa más allá y así, empezamos a salir mal. Y don Geros empieza a decir: 'pues ya nos dejamos', pero no se va. O sea, ¿sí guachan?, o sea, él se quedó aquí", puntualizó en aquel entonces la popular personalidad de internet, quien incluso explicó que se dio cuenta de que Geros lucía algo serio.

Fuente: Tribuna del Yaqui