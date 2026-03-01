¿No irás al Zócalo? Así puedes ver en vivo el show gratuito de Shakira desde cualquier parte de México

Ciudad de México.- Este domingo 1 de marzo de 2026 llegó el tan esperado día de ver en vivo a la reconocida cantante colombiana Shakira en un concierto completamente gratuito que se llevará a cabo como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. A continuación, aquí en TRIBUNA tienes todos los detalles para no perderte el show y no te preocupes, porque es especial para quienes están lejos.

Se prevé que esta presentación masiva esté repleta de fans, porque al menos en redes sociales, desde que se anunció que vendría la intérprete de Waka Waka, se ha vuelto un tema recurrente e incluso de inmediato se comenzaron a llenar las reservaciones en los hoteles cercanos. Sin embargo, se entiende que habrá quienes no podrán asistir porque son de otra parte de la República Mexicana.

¿Dónde puedo ver el show totalmente gratis?

De hecho, la misma famosa comentó que en sus plataformas oficiales los fans podrán disfrutar de todo el contenido musical, así que si deseas tomar esta opción y aprovechar para interactuar con los demás admiradores de La Loba, acude al Instagram, Facebook o TikTok oficial. Por otra parte, también el Gobierno de la Ciudad de México habilitará el canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, el canal de YouTube de Capital 21 y el Facebook Live de la Jefatura de Gobierno.

¿Verás a Shakira?

Recuerda llegar mucho antes de que inicie el espectáculo, porque lo más seguro es que no haya espacio; además, no olvides que instalaron pantallas gigantes con audio en tiempo real en puntos como la Alameda Central, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución. En caso de cualquier modificación o novedad que surja en las próximas horas, te haremos saber de manera puntual en nuestro portal.

q fomo no estar esperando a ver a Shakira :( — ?huihuimeow? (@junie_s_world) March 1, 2026

Tampoco olvides que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México anunció la implementación de la Ley Seca a partir de las 14:00 y hasta las 23:00 horas, por lo que los establecimientos donde no se venderá alcohol son tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados. "Con esta acción se refuerzan las medidas preventivas para garantizar la seguridad y el orden durante el evento", puntualizó la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui