¿Nuevo amor para Shakira? Lo que se sabe sobre Lucien Laviscount y las FOTOS que dieron de qué hablar

Ciudad de México.- Después de un largo periodo soltera, se presume que la reconocida cantante colombiana Shakira habría encontrado un nuevo amor, y que supuestamente sería el actor británico Lucien Laviscount, con quien apareció en el video musical de Puntería. Sin embargo, dado que todo comenzó en redes sociales, surge la pregunta clave: ¿qué tan cierto es este rumor sobre la vida sentimental de la bailarina?

Como recién te comentamos en TRIBUNA, este joven fue modelo durante el rodaje y la promoción del videoclip Puntería, colaboración entre Shakira y Cardi B, lanzada en marzo de 2024. De hecho, en el material audiovisual, él interpreta a la pareja de la estrella de talla internacional, por lo que existen varias fotografías de ambos en posiciones que podrían considerarse comprometedoras.

¿Entonces son pareja?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, diversos medios internacionales reportan que llevan tiempo saliendo y que las supuestas pruebas son las apariciones públicas juntos, así como las declaraciones del propio Laviscount, quien ha expresado su admiración por la ex de Gerard Piqué: "Honestamente, todavía no he asimilado nada. Trabajar con un talento, artista y ser humano tan increíble fue maravilloso·, afirmó. No obstante, los involucrados aún no se han pronunciado oficialmente, por lo que solo queda esperar a que surjan pruebas irrefutables.

¿Seguirá soltera?

En cuanto a las imágenes en las que ambos visten conjuntos negros y se les ve caminando por las calles de nada más y nada menos que Nueva York, relajados tras compartir una cena, son completamente reales, aunque fueron tomadas en 2024. Otro aspecto que ha despertado curiosidad es la diferencia de edad: Shakira tiene 49 años y Lucien alrededor de 33, una marcada distancia de 16 años.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDECuD83CuDDE7???uD83DuDD25Shakira, 48 ans, est en couple avec Lucien Laviscount, star de 33 ans d’Emily in Paris, 15 moins âgé qu'elle.



Shakira (48 ans) a officiellement confirmé sa relation avec l’acteur britannique Lucien Laviscount (33 ans), connu pour son rôle d’Alfie dans Emily in Paris. Le… pic.twitter.com/ztrwqsIutr — Cultination (@Cultination1) February 28, 2026

¿Qué se sabe de Lucien Laviscount?

Según información en línea, Lucien Leon Laviscount nació el 9 de junio de 1992 en Burnley, Inglaterra. En cuanto a su trayectoria, estuvo bajo los reflectores desde muy joven, participando en campañas publicitarias y trabajando en producciones televisivas británicas como Grange Hill, Coronation Street y Waterloo Road. Su salto a la fama llegó cuando obtuvo un papel en Emily in Paris, serie de Netflix, y en Scream Queens.

Fuente: Tribuna del Yaqui