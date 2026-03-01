¿Prohibición de corridos en Spotify México? Lo que se sabe del comunicado que resurgió en redes sociales

Ciudad de México.- Desde el pasado sábado 28 de febrero de 2026 comenzó a circular en redes sociales un comunicado con los logotipos de la empresa de streaming de música Spotify, donde aseguran que la plataforma en México retirará todas las canciones que glorifiquen o bien promuevan actividades vinculadas con el narcotráfico, decisión que supuestamente los directivos tomaron a raíz de la ola de violencia en el país.

De hecho, en el escrito hacen hincapié en que todo es con el objetivo de promover un cambio positivo en las comunidades: "Reconocemos la compleja realidad que enfrenta México, un país lleno de riqueza cultural y talento, pero también profundamente afectado por una ola de violencia que ha impactado a innumerables familias", destacó el oficio que desde hace varias horas circula en cada una de las redes sociales.

¿Es verdad?

No, es un comunicado falso, ya que lleva en la web desde 2024; sin embargo, impactó a los internautas porque ahora lo firmaron con la fecha del 28 de febrero de 2026. Es necesario agregar que, precisamente en aquel entonces, la empresa desmintió esta aseveración, aunque ahora todavía no se ha pronunciado con respecto al asunto; en caso de que ocurra, tendrás todos los detalles en TRIBUNA.

Es falso

Por su parte, los usuarios ya estaban celebrando que Spotify dejaría de incluir ese tipo de temas, mientras que otros se dedicaron a debatir sobre el asunto, pues creen firmemente que se deben respetar los distintos gustos, como es el caso del perfil @KathaMTB en X (antes Twitter): "¿Dónde termina la libertad artística y dónde empieza la censura? La música cuenta realidades, aunque no nos gusten. ¿Prohibirlas soluciona algo o solo las esconde?".

Spotify oficialmente prohibirá los narcocorridos, corridos bélicos y todo aquel corrido que glorifique el narcotrafico.



Que en paz descanse México uD83DuDD4A?uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/OHclbyZor7 — Don Nata // PQLD uD83EuDD8D (@DonNatanaelCan0) February 28, 2026

Cabe recordar que hace unos días, tras los enfrentamientos armados que se reportaron en algunas partes de la República Mexicana con motivo de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en redes comenzaron a cancelar a artistas como el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma y su novia, la celebridad sinaloense Kenia Os.

Fuente: Tribuna del Yaqui