Shakira manda mensaje a los fans que llevan dos días acampando en el Zócalo antes de su concierto

Ciudad de México.- Cada vez está más cerca el concierto de la icónica cantante colombiana Shakira, quien se presentará la noche de este domingo 1 de marzo de 2026 en punto de las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Por supuesto, en las redes sociales como X (antes Twitter) su nombre ya se volvió tendencia, pero no es lo único que ha ocurrido sobre el asunto, ya que desde hace varias horas los fans están acampando para asegurarse de no perder sus lugares.

Algunos medios e internautas ya se habían dado cuenta, pero lo que llamó la atención es que hace dos horas se pronunció la intérprete de grandes éxitos musicales como Todo de ti y Te felicito, mencionando precisamente a los admiradores que guardan su espacio en el Zócalo, donde también aprovechó para agradecer el inmenso cariño que le están demostrando sus seguidores mexicanos.

"Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México. Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores. P. D.: Tomen mucha agua, por fa", escribió la ex de Gerard Piqué.

Estallan contra Shakira

En la plataforma de Elon Musk, varios usuarios arremetieron contra Shakira, a quien acusaron de insensible; también le tocó la respectiva reprimenda al gobierno federal. Lo anterior se debe a que un segmento de la sociedad considera que, debido a la violencia en el país, los desaparecidos y hasta la reciente ola de sarampión, este espectáculo es un error. Es necesario añadir que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que el show es financiado por Grupo Modelo.

Adrián Rubalcava

Por otra parte, otros más están preocupados porque esto podría afectar la imagen de la cantante. De hecho, a través de X (antes Twitter), Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que ampliarán el servicio del Metro CDMX este 1 de marzo por el concierto de Shakira, así como que quedaron suspendidas las obras de remodelación en la Línea 2 para operar en todas sus estaciones.



