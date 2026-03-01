Usuarios aseguran que Demi Moore parece un clon; la actriz de Hollywood impacta con su nuevo estilo

Italia, Milán.- Hace unos días, la actriz de Hollywood Demi Moore, de 63 años, fue captada en la Semana de la Moda de Milán. Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue su cambio de apariencia: mientras algunos consideran que la estrella simplemente quiso renovar su look, otros se muestran preocupados porque la ven "demasiado frágil" para ser normal. No obstante, también hay un segmento de internautas mucho más radical que sugiere que podría haber sido clonada.

¿Cómo luce Demi Moore?

Las cámaras del desfile de la casa italiana captaron a la protagonista de La Sustancia presumiendo su nuevo corte estilo bob, algo que impresionó a más de uno, ya que ella se caracteriza por su larga melena. Además, eligió un peinado con efecto húmedo, considerado atrevido, y completó su atuendo con un conjunto de piel que se puso de moda en los años noventa a partir de la película Matrix.

Volviendo a las reacciones de los usuarios, las críticas le llovieron a Demi, comenzando porque algunos consideraron desagradable que llevara un perrito como accesorio. Los rumores curiosos comenzaron a surgir cuando, en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), algunos sugirieron que ella no es la celebridad que todos identifican desde hace años, insinuando que podría ser un clon, similar a las especulaciones sobre el actor canadiense Jim Carrey.

"Es evidente que han logrado transferir la conciencia en cuerpos clonados", escribió @Mauro_Lauder_3; algo parecido consideró @Denny Laurent en la red social china: "Es extraño, realmente me estoy haciendo preguntas absurdas". Recordemos que Carrey, protagonista de grandes filmes como The Truman Show y Man on the Moon, ha sido objeto de teorías similares, debido a cambios en su apariencia e incluso en el color de sus ojos, según los rumores.

La Sustancia le fulminó la psiquis a Demi Moore. pic.twitter.com/G4BsIPkGGd — Fiorella Sargenti (@FioSargenti) February 28, 2026

¿Qué otros famosos han sido acusados de ser clones?

Últimamente, una de las que más dio de qué hablar fue Selena Gómez, a quien algunos todavía creen que no es la misma persona y que podría ser una impostora. De igual manera, han sido víctimas de estas aseveraciones el rapero estadounidense Eminem y, claro está, Ariana Grande. Cabe mencionar que, en el pasado, se creó en internet la leyenda urbana de que Avril Lavigne había sido suplantada. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas?

Fuente: Tribuna del Yaqui