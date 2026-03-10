Ana María Alvarado reporta que "inconsistencias" en acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Ana María Alvarado, acaba de sorprender al público y colegas de Sale el Sol, debido a que aseguró que hay un reporte de "inconsistencias" en acta de defunción de la actriz de doblaje mexicana, Gabriela Michel, mayormente conocida como la madre de Aislinn Derbez, por lo que señala que podría iniciarse una investigación, ya que se retrasó sucesión testamentaria.

A tan solo cuatro meses del fallecimiento de la madre de Aislinn, se ha dicho que sus hijas con Jorge Alberto Aguilar y Aislinn se presentaron a la notaría en la Ciudad de México para comenzar el proceso de la sucesión testamentaria, pero que no se pudo realizar debido a que uno de los citados no estuvo presente: "¿Por qué? Porque me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción. Hay inconsistencias y cosas que no todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó para poder hacer la sucesión testamentaria", aseguró Alvarado.

Ante esto, la presentadora de Imagen TV, declaró que la persona que se ha ausentado, decidió no estar presente debido a que reporta que no está esclarecido al cien por ciento, el día, el lugar y la causa de muerte de la actriz de doblaje mexicana, por lo que se espera que Aislinn salga a responder: "La responsable y la tutora de la mamá es Aislinn Derbez directamente, entonces no se pudo llevar a cabo porque tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa de la muerte".

Alvarado declaró que la expareja de Eugenio Derbez, no perdió la vida en su hogar como se decía, sino que estaba en una causa de reposo, en la cual no se reportó este fallecimiento, por lo que al parecer podrían iniciar una investigación de esta lamentable perdida para fans y sobre todo para familiares: "No, fue en una casa de reposo, que está en Interlomas, ahí por su casa. Ahí estaba, que es Estado de México, y no reportaron ahí la muerte, según me están diciendo. Entonces, debido a estas inconsistencias, están averiguando exactamente qué pasaría".

La verdad, quien tendría que aclararlo es Aislinn porque fue la que tomó el mando e hizo todos los trámites y es la que está haciendo todo, pero sí está como muy sospechoso varios datos que no les están cuadrando y que por eso podría retrasarse la sucesión testamentaria. Y si no fue alguien de las personas que estaban citadas, pues es porque algo estará pasando, ¿no?", agregó

Gustavo Adolfo Infante cuestionó que la madre de Aislinn estaba en la misma casa de reposo que la abuela de Thalia, a la cual Laura Zapata demandó en su momento, a lo que Ana María aclaró que era verdad, y reconoció que ese lugar no es el primer incidente que tiene sobre investigación de algún fallecimiento: "Sí. Ahí mismo. Entonces, fíjate que también hay que ver porque ese lugar ha pasado por varios tropiezos, entonces a lo mejor, no sé, podría ser que también no quisieron que se supiera que fue ahí, algo pasa, pero en el acta hay inconsistencias, no está puesto lo que realmente pasó".

¡Encuentran INCONSISTENCIAS en el FALLECIMIENTO de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez! ¡Se retrasa la sucesión testamentaria! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/g3B5NWFLWq — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui