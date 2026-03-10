Cazzu alza la voz ante la violencia de género y comparte un poderoso mensaje: "Nos tienen en guerra"

Ciudad de México.- La reconocida cantante de trap argentina, Cazzu, ha dejado en claro que para ella, la lucha de la mujer no solo es el 8M, sino todos los días, y después de la conmemorativa fecha, compartió un poderoso mensaje a través de sus redes sociales, en la que una vez más alzó la voz y mostró su contundente e inamovible postura contra la violencia de género, afirmando que a todo el género femenino lo "tienen en guerra".

En el Día Internacional de la Mujer, muchas artistas salieron a marchar o emplearon sus redes sociales para dejar un mensaje del día en el que se busca dar un nuevo empuje hacía el progreso en la lucha femenina para la igualdad y la justicia ante la violencia que se vive. Una de ellas fue Ángela Aguilar, a la cual atacaron usando su polémica con Cazzu, para tacharla de ser la "menos feminista" y la "menos indicada" para dar un mensaje en ese momento, y al parecer, este gesto sería respondido por la argentina.

Como se sabe, en sus redes sociales compartió una foto en su cuenta de Instagram con un fragmento de Nena Trampa y un mensaje en el que expresa: "Tengo la cinta roja, pa' la envidia preparada", que según el público, hace referencia a la autodefensa de todas las críticas y presiones que enfrentan las mujeres en su vida diaria, junto a otra reflexión en la que dice para que es realmente el feminismo: "Primero es para sobrevivir y después para vivir con dignidad".

Pero no solo el domingo 8 de marzo de este 2026 quiso reflejar la lucha femenina, por lo que compartió en su blog hace unas horas, un extenso mensaje en el que analiza la opresión en contra de la mujer desde tiempos bíblicos, usando referencias de la biblia y la cultura a través de la historia, en la que señala que su narrativa se centra en justificar la culpabilización, el castigo y la sumisión femenina: "Es la antigua historia de mi género, la que se tejió de incoherencias. Culpables de una existencia pretenciosa e indecente desde un tiempo inmemorable en el que hablaba una serpiente".

AL FIN EN MI TIERRA ?? pic.twitter.com/hI8OVxbyg0 — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 25, 2026

Un mal ardía por defecto, cual esencia, dentro de todas nosotras. Dicen que fue a conciencia y por eso no existe perdón, a menos que un hombre de sotana nos prescriba penitencia y Dios contemple en su sapiencia una posible salvación", agregó.

De la misma manera, la intérprete de La Cueva y Con Otra, declaró que el 8 de marzo no es una celebración superficial, sino un movimiento para impulsar a las guerreras que luchan por justicia, paz e igualdad: "Feliz día guerreras, porque nos tienen en guerra. Si no hay un ‘día del hombre’, ¿no hay algo que no te cierra? ¿No te preguntas el día de hoy, qué mier... se celebra?". Seguido de reflejar la violencia en contra de la mujer en América Latina, y la gran indiferencia social que hay ante tantos feminicidios y la violencia de género por negarse a un verdadero cambio social.

Porque cada 10 minutos una mujer muere en Latinoamérica en manos de su agresor y empeora si es pobre, aborigen, o negra. ¿Por qué no salís a la calle o le decís a tus amigos que no acosen, que no violen, que no maten, que no hieran?. Este monstruo se alimenta de tu comodidad. De tus ganas de que evolucione todo, menos la sociedad. Y así… un día tu indiferencia, también te va a devorar, pero primero tendrás que ver cómo devora a todas las mujeres que decís 'amar'", concluyó.

Cazzu y su poderoso mensaje sobre el feminismo. Blog Cazzu

Fuente: Tribuna del Yaqui