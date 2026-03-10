Christian Nodal aparece en 'tendedero' del 8M con acusación pública: "Todo menos paternar"

Ciudad de México.- El cantante sonorense Christian Nodal tiene marcadas diferencias legales y personales con la madre de su hija, la reconocida trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, a quien también le suelen apodar Cazzu. Incluso, hace un tiempo el intérprete de Botella tras botella reveló a través de su canal de difusión que supuestamente la compositora no le permite ejercer plenamente sus derechos como padre.

Sin embargo, como te mantuvimos informado aquí en TRIBUNA, el pasado domingo 8 de marzo de 2026 se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, momento en el que algunas mujeres aprovechan para denunciar públicamente en los llamados tendederos a presuntos abusadores, violentadores y deudores alimentarios para exigir justicia. En uno de estos, instalado en la Ciudad de México, fue donde apareció el nombre del esposo de Ángela Aguilar.

En plataformas como TikTok abundan videos en los que aparece un cartel con información del músico. En el escrito se lee: "Proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar". Además, la publicación agrega: "Deudor alimentario. Christian Nodal, cantante de regional mexicano. Señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar. Información difundida en medios y redes sociales no constituyen resolución judicial confirmada".

Acusan a Nodal de deudor alimentario

Por supuesto que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el progenitor de Inti no se ha pronunciado sobre este asunto; no obstante, si llega a hacerlo, evidentemente te tendremos todos los detalles. Es necesario recordar que en varias entrevistas la creadora de Con Otra ha dicho que la pensión que le proporciona la celebridad mexicana no es suficiente, aunque jamás ha hablado de la cifra exacta.

¿Qué opina Christian Nodal?

En el mes de marzo, en su canal de difusión, el famoso cantante de regional mexicano compartió que inició un proceso legal en contra de Cazzu en México para determinar los días de convivencia y la manutención de la pequeña. "¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?", puntualizó Christian.

