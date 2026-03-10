Cuida a tu mascota y tu hogar: Estos remedios caseros ayudan a repeler y prevenir garrapatas

Ciudad de México.- Si deseas cuidar de la salud de tu mascota y tu hogar, evitando usar la mayor cantidad de químicos posibles, de las plagas como pulgas y garrapatas, estos remedios caseros ayudan a repeler y prevenir una infestación de estos animales que pueden atraer múltiples enfermedades, incluso mortales, para tu mejor amigo.

Aunque tener un can es de las cosas que más se desea en la vida de todo niño o adulto, generalmente, es importante que se considere que para mantener la salud de este y de su hogar, es importante una constante limpieza para prevenir plagas, como lo son las garrapatas y pulgas. Como los químicos muchas veces pueden resultar dañinos para tus mascotas o para las personas, estos remedios caseros son el complemento perfecto para mantener a raya estas plagas.

Manzanilla

Además de sus propiedades desinflamatorias, el olor que desprende esta flor, es un repelente natural para estos parásitos, por lo que darle un baño a tu perro con esto de manera constante, ayuda a mantener a estos animales lejos. Según los expertos, en una taza de agua se debe de herir un puñado de esta flor, una vez que hierva se debe de dejar enfriar, y con un paño húmedo pasarlo por la piel del can, especialmente por las patas, o bañarlo. Al ser una flor con tantos beneficios y no representar daños, se puede usar de manera continúa y hasta puede beberla de vez en cuando.

Preparado de cítricos

Según informes de estas plagas, se dice que los cítricos, especialmente el limón, espanta a estos animales y hacen que huyan, por lo que se recomienda que en medio litro de agua, se hiervan dos limones partidos por la mitad. Una vez que hiervan a fuego alto por un minuto, se debe de bajar la flama hasta lo mínimo y dejar el preparado una hora, después se debe dejar enfriar y con ayuda de un pulverizador, aplicar en el cuerpo y sobre todo las patas, del can, cuidando que no le caiga en los ojos y la nariz.

Vinagre de manzana

Dado a sus propiedades, se dice que el vinagre de manzana es el remedio predilecto para mantener lejos a estas plagas, por lo que se recomienda que se mezcle agua y este vinagre a partes iguales, mojar un paño limpio o algodón con la mezcla, escurrirlo y humedecer la piel de tu can con él, evitando la zona de los ojos y nariz, además, incluso se podría trapear de vez en cuando su hogar con este.

Levadura de cerveza

Para emplear este remedio casero para evitar las garrapatas en perros simplemente debes mezclar una cucharadita de levadura de cerveza con su comida habitual, si tu can es de tamaño toy, pequeño o mediano, pero sí es de tamaño grande o gigante, usa 3/4 de cucharada sopera. SUGERENCIA: Puedes administrar las dosis indicadas de levadura de cerveza una vez al día, no más y en caso de tener dudas sobre esto, consultar a un veterinario.

Recuerda que esto es solamente un complemento para prevenir que estos animales se acerquen a tu can, más, no los elimina si ya los tiene, por lo que debes de consultar un veterinario para la fase de desparasitación, y después, estos remedios caseros serán el complemento para evitar o prevenir una plaga.

Fuente: Tribuna del Yaqui