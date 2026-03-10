De Paulina Rubio a Amanda Miguel: Ellos se presentarán en Vive Latino 2026 para Música Pa' Mandar A Volar

Ciudad de México.- Oficialmente se ha revelado el cartel de los horarios, de las funciones del Vive Latino 2026, en el que se ha confirmado que desde la reconocida cantante española, Paulina Rubio, hasta la querida cantante argentina, Amanda Miguel, van a ser uno de las artistas que se presentarán en dicho festival musical para la segunda edición de su nueva sección, Música Pa' Mandar a Volar.

El próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo de este 2026, se realizará una nueva edición del Vive Latino, el evento musical de rock, en el que van a presentarse grandes artistas nacionales e internaciones, como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Maldita Vecindad y muchos más, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En esta edición, una vez más estará la sección para Música Pa' Mandar a Volar, que contará con grandes artistas.

Artistas que estarán en Música Pa' Mandar A Volar

Hace unas cuántas horas se confirmó que a un año de presentar a Belinda con esta iniciativa y el éxito obtenido, en esta ocasión va a presentarse Amanda, con sus tan conocidos temas, como Él Me Mintió y Castillos, además de la denominada 'Chica Dorada', que ganó gran fama con temas de dolor, como El Último Adiós y Dame Otro Tequila, que se espera sean parte del repertorio en esta edición.

De la misma manera, se ha revelado que unas de las voces masculinas masculinas, Emmanuel y Mijares, que han creado himnos de amor y desamor, también estarán presentes, a igual que Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, y por último la reconocida estrella pop juvenil, Danna Paola, que ahora es conocida únicamente como Danna.

¿Qué es Música Pa' Mandar A Volar en el Vive Latino?

Como se sabe, en el año del 2025 se comenzó con este nuevo espacio dentro del Vive Latino, para combinar la emoción del rock y sus artistas, junto al ritmo del pop y la nostalgia de las baladas, como en una especie de popurrí musical en vivo, que ha sido definido por sus creadores como un "formato pensado para provocar emociones colectivas y celebrar la historia de la música latina", haciendo vibrar a los presentes con músicas que marcaron generaciones y es casi seguro que todos se las sabrán. En su primera edición, contaron con María José, Leonardo de Lozanne y Saúl Hernández, de Caifanes.

