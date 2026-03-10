Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este martes 10 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este martes 10 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti abundancia en dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Agua Yin favorece la reflexión antes de tomar decisiones importantes, por lo que es importante que no te preocupes por asuntos que no están definidos, y enfoques tu energía a prestar atención a lo que te rodea.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es momento de que evites confrontaciones y evites discusiones, debes ser más flexible en cuanto a las posturas externas a las tuyas, pues la energía en el Agua Yin, impulsa a la introspección frente a decisiones recientes.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para revisar proyectos personales con calma, debido a que la energía del día invita a equilibrar impulso con sensibilidad, y mantener una claridad emocional clara y en calma para progresar profesionalmente.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es una jornada ideal para compartir momentos agradables con personas cercanas, a causa de que la tranquilidad es importante en esta jornada y la compatibilidad con la energía del día favorece armonía y bienestar emocional.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Conviene evitar imponer ideas con demasiada fuerza, debido a que la energía del día invita a actuar con moderación y prudencia,a causa del Agua Yin, que favorece reflexión sobre decisiones futuras, y escuchar diferentes puntos de vista.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El Agua Yin impulsa capacidad para analizar emociones y motivaciones, por lo que este día será crucial para resolver asuntos pendientes con tacto, y actuar con discreción.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es un buen momento para fortalecer vínculos personales, a causa de que la compatibilidad con el día favorece bienestar emocional y conexión con los demás, además de que esto impulsará conversaciones sinceras y momentos de reflexión.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es una jornada ideal para escuchar emociones internas y tomar decisiones con calma, pues la energía del Agua Yin, en este día, potencia sensibilidad, intuición y creatividad.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es un buen momento para escuchar y aprender, y para mantener los comentarios irónicos o actitudes competitivas, debido a que la energía del día invita a mantener los impulsos bajo control emocional.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

En este día, el Agua Yin favorece conversaciones tranquilas para resolver diferencias, por lo que conviene evitar críticas demasiado directas, y mantener una actitud más comprensiva y tranquila con lo que sucede a tu alrededor, especialmente de manera personal.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La calma va a ayudar a mantener un equilibrio en este día en el que se deben de favorecer los vínculos sinceros de manera personal, en especial con empatía.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La compatibilidad con el día favorece bienestar emocional y creatividad. El Agua Yin impulsa momentos de tranquilidad y reflexión personal. Es un buen momento para disfrutar de actividades artísticas o relajantes. Conviene evitar comprometerse en demasiadas responsabilidades. La jornada puede resultar especialmente armoniosa.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui