Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 11 de marzo 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este miércoles 11 de marzo de 2026 llega con una energía de introspección y ajustes importantes mientras Mercurio retrógrado continúa influyendo en la comunicación y en los planes que podrían cambiar de forma inesperada. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a mantener la calma ante cualquier retraso o confusión, pues muchas de estas situaciones servirán para replantear decisiones y evitar errores.

Según los astros, el Sol en Piscis sigue potenciando la intuición, la sensibilidad y la conexión emocional, lo que permitirá a muchos signos comprender mejor ciertas situaciones que habían quedado en duda. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a confiar en el proceso y aprender de cada experiencia que el universo pone en tu camino.

Horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 11 de marzo de 2026

Aries

Este miércoles podrías sentir presión por resolver asuntos pendientes, pero no te desesperes si algo se retrasa. Todo llega a su tiempo. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar una situación que quedó inconclusa.

Tauro

La energía del día te invita a no engancharte con comentarios negativos. Concéntrate en lo que sí suma a tu vida. En el amor, podrías recibir una señal clara de alguien que quiere acercarse más.

Géminis

Mercurio retrógrado podría generar confusión en mensajes o acuerdos. Lee bien antes de responder. En el amor, evita discusiones por malentendidos que podrían resolverse con una conversación tranquila.

Cáncer

Este miércoles podrías sentir nostalgia por alguien o algo del pasado. No te quedes atrapado en recuerdos; mira hacia adelante. En el amor, alguien podría buscarte para hablar con sinceridad.

Leo

El día podría poner a prueba tu paciencia, especialmente en el trabajo o en temas familiares. No reacciones desde el orgullo. En el amor, alguien espera más claridad de tu parte.

Virgo

Con Mercurio retrógrado podrías notar detalles o errores que antes habías pasado por alto. Aprovecha para corregirlos. En el amor, evita reclamos que nacen de suposiciones.

Libra

La energía del día te invita a tomar una decisión que venías postergando. Escucha tu intuición. En el amor, alguien podría sorprenderte con una conversación importante.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que cambiará tu perspectiva. Maneja esa información con calma. En el amor, evita celos o sospechas sin fundamento.

Sagitario

Podrían surgir cambios de último momento en planes o reuniones. Mantén la mente abierta y fluye con lo que venga. En el amor, alguien podría buscarte después de un tiempo sin hablar.

Capricornio

Este miércoles será ideal para enfocarte en metas personales y no distraerte con problemas ajenos. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.

Acuario

La energía del día te invita a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. No te precipites. En el amor, evita actuar desde el orgullo o el enojo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, las emociones estarán intensas y podrías tener una revelación importante sobre tu futuro. En el amor, confía en tu intuición para saber qué camino tomar.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui