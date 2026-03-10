"La nueva Lyn May": Galilea Montijo aparece en 'Hoy' con el rostro "desfigurado" y fans la destrozan

Ciudad de México.- En su reciente aparición en el programa Hoy, la reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, de nueva cuenta se volvió el centro de atención y se viralizó en redes sociales, al ser destrozada en críticas por varios de sus fans, al aparecer con el "rostro desfigurado", por lo que en varios comentarios fue catalogada como "la nueva Lyn May".

Si se habla de belleza en el mundo del espectáculo mexicano, gracias a sus espectaculares 'looks' en La Casa de los Famosos México, el nombre de Montijo se encuentra en la lista como una de las principales, además de que por más de una década, su nombre suele estar entre escándalos y noticias relevantes en México, por lo que sus millones de fans y espectadores de Televisa, no se pierden detalle alguno de su vida, de sus atuendos y su persona.

Esto causó que recientemente, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, se abriera el debate de qué es lo qué le pasó en el rostro a la presentadora de Televisa, debido a que en su más reciente aparición en el matutino para el que labora desde hace casi 20 años, apareció con su rostro visiblemente hinchado, tanto que muchos afirman que se le deformó un poco la forma, volviéndola tendencia una vez más.

GALILEA MONTIJO disimulando con maquillaje que lloró toda la noche uD83DuDE2A pic.twitter.com/VoyJqEFTaN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 10, 2026

En la cuenta de La Tía Sandra, la que maneja dicha cuenta, mencionó que es porque se la pasó llorando toda la noche y quiso disimularlo, y aunque no dio el motivo, se especula que sería por las críticas que le llovieron a lo largo del fin de semana por presentarse en una quinceañera viral junto a Belinda, Xavi y otros famosos artistas, que se dicen recibieron un generoso pago por parte de un empresario petrolero mexicano, al que ahora se le acusa de fraude.

Por otro lado, los fans del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, declaran que es probable que se habría hecho un nuevo arreglito en el rostro, por lo que la compararon con Lyn May, quién desgraciadamente se deformó su rostro en uno de esos arreglitos que salieron mal, y le dejaron serias críticas como:

Galilea es la nueva Lyn May".

Mi Gali ya no te hagas nada en la cara".

La Gali se desgració la cara".

Fuente: Tribuna del Yaqui