Lanzan primer tráiler del 20 aniversario de Hannah Montana; aparece Billy Ray Cyrus

Ciudad de México.- Ha comenzado a circular en redes sociales el primer tráiler sobre el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario, en la cadena de televisión Disney Channel, lo que ha generado gran nostalgia entre los fanáticos de la serie.

Desde hace algunos meses se especulaba sobre un proyecto conmemorativo; sin embargo, con el lanzamiento del primer tráiler del especial, se ha confirmado que Miley Cyrus vuelve a transformarse en el personaje que le otorgó fama mundial. El tráiler ha generado gran revuelo en redes sociales, donde miles de fans de la aclamada serie de Disney Channel han reaccionado con gran emoción, al encontrarse nuevamente con la estética, los escenarios y los gestos que definieron al fenómeno juvenil de los 2000.

Lanzan primer tráiler del 20 aniversario de Hannah Montana, en donde aparece Billy Ray Cyrus

De acuerdo con lo revelado en el tráiler, el episodio especial se centrará en contar sobre la creación de la serie, recorriendo los espacios donde fue grabada, incluyendo la casa de Malibú y los escenarios donde se presentó la cantante. Además, se incluirá una serie de entrevistas en donde Miley revelará a los fans sobre su conexión con su alter ego, y cómo este la ayudó a convertirse en una estrella que actualmente cuenta con un Grammy.

Ha sido toda una sorpresa para los fans la aparición de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, ya que durante años se había especulado el distanciamiento entre la cantante y sus padres. Con su presencia en el proyecto, se ha despertado un gran interés entre los seguidores, quienes aguardan un encuentro familiar. Así mismo, se espera que Miley interprete las canciones más famosas del show, entre las que se encuentran:

This is the life.

He could be the one.

The Best of Both Worlds

El episodio conmemorativo del 20 aniversario de Hannah Montana se estrenará el 24 de marzo de 2026 por la plataforma Disney Plus, pero por mientras puedes disfrutar la serie y la película en el mismo servicio de streaming, al igual que puedes escuchar sus discos en Spotify.

First teaser for the ‘HANNAH MONTANA’ 20th anniversary special.



Releasing March 24 on Disney+ pic.twitter.com/oj1wgnhK40 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui