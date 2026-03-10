Hermosillo, Sonora.- El cantante sonorense Natanael Cano ha lanzado un llamado al público para que lo ayuden a encontrar al dueño de un automóvil que se vio obligado a venderlo después de 34 años de tenerlo, debido a problemas económicos.

La conmovedora historia del hombre se dio a conocer a través de una nota publicada por el sitio de noticias MIRÁ EL NORTE, en la que se mostraba la reacción del hombre al despedirse de su vehículo. En respuesta, el cantante de Hermosillo, Sonora, se manifestó a través de un comentario en la publicación, ofreciendo regalarle un auto al hombre.

Natanael Cano pide ayuda para encontrar al dueño de un automóvil vendido por problemas económicos

De dónde es, yo se lo regalo de vuelta", escribió el artista sonorense pidiendo a sus seguidores que lo ayuden a encontrar al dueño del automóvil.

"Si alguien conoce al señor, por favor, que se comunique conmigo o con mis amigos", solicitó Natanael Cano a través de sus redes sociales. "Queremos ayudarlo a recuperar lo que es suyo".

La noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo al cantante y su deseo de ayudar al hombre en necesidad. Natanael Cano espera que con la ayuda de sus seguidores, puedan encontrar al dueño del auto y devolverle la sonrisa a su rostro.

Fuente: Tribuna del Yaqui