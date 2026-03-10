Novia de Leonardo García acusa a viuda de Andrés García de drogarlo para manipularlo y robarle todo

Ciudad de México.- La doctora Flaminia Villagrán, actual prometida de Leonardo García, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que a acusado a Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, de aprovecharse de su enfermedad y sus adicciones, para drogarlo y poder manipularlo, asó de esta manera le fue robando todo lo que tenía de valor, asegurando que ella sabía que lo mataba poco a poco.

Según Flaminia, que es doctora, Margarita medicaba sin una verdadera consulta médica al actor de Pedro Navajas con midazolam, que señala es una benzodiazepina que da amnesia: "La persona, cuando la toma, puede estar despierta, platicar, contestar, pero se le borra la memoria. Yo sí puedo constatar que ella le metía esas pastillas como si fueran dulces, no estaban prescritas". De la misma manera, afirma que ella le advirtió a la viuda del peligro de estas pastillas pero ella no le habría hecho caso.

Villagrán afirma que al no recibir el caso de Portillo, fue a hablar con las empleadas para comentarles, les dijo que "el señor no iba a poder dormir, que le atrofiarían su psiquiatría, su psicología y demás", pero que Margarita volvió a decirte que no se metiera, que ellos tenían al mejor neurólogo de Acapulco y hasta la tachó de "pésima doctora" y ya no pudo hacer más: "Yo hasta ahí podía llegar, me pareció algo sumamente incorrecto. Esas pastillas son peligrosas, una sobredosis puede conllevar a paro respiratorio. Los pacientes se vuelven adictos, es delicado".

Ante esto, la novia de Leonardo, declaró que ella está segura que el actuar de Margarita era para controlar al actor de Televisa: "Don Andrés tenía un carácter bastante fuerte, pero ella decía que cuando él estaba en otro planeta por las pastillas, le obligaba a firmar papeles, documentos, junto con abogados y la esposa de un general", incluso agregó que ella sabe que solo se aprovechó de su fallecido suegro para quitarle todo lo que pudo en vida, cuando estaba tan mal que no podía defenderse ni decir nada: "No por las propiedades, sino por el abuso de medicamentos peligrosos que le dio. Se aprovechó de la condición de Andrés".

Pero eso no fue todo, debido a que Flaminia acusó a la viuda de suministrarle cocaína, asegurando que actuaron con falta de empatía, y que lo que hizo fue abusar de su condición y lo violentó, afirmando que debió de cuidarlo, pero en su lugar, solo lo drogó y permitió que su hijo, Andrés López, la robara: "Andrés nos dijo a Leo y a mí que el castillo se lo había dado al hijo de Margarita para venta. Andrés López dijo que lo vendió, pero no le dio el dinero. Don Andrés se quejó con nosotros de que después de venderlo, el hijo de ella dejó de contestarle el teléfono".

Finalmente, mencionó que el hombre está desaparecido: "Sé que lo andan buscando, porque se metió en líos, ha robado dinero, propiedades, incluso lo busca gente 'delicada'". En cuanto a su pareja Leonardo, afirma que él no ha querido interponer demanda porque no quiere meterse en una batalla legal que considera que en realidad no le dejará nada: "No se quiso meter. Leo y yo tenemos la filosofía de que pelear por cosas materiales no vale la pena. Es mejor que uno trabaje y haga las cosas bien. No se puede desgastar con cosas materiales; al final, cuando uno se muere, no se lleva nada".

