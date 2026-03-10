¿Nueva lesión en 'Exatlón México''? Atleta roja sufre accidente en plena competencia por la Villa 360

Ciudad de México.- La reconocida atleta de los rojos, Jazmín Hernández, por desgracia causó una pequeña preocupación entre sus fans y sus compañeros en el Exatlón México, debido a que mientras que estaba en competencia, cuando buscaba el triunfo para su equipo de la Villa 360, tuvo un tropezón en la pista, que le hizo perder el equilibrio, y sufrió un repentino accidente, ¿acaso tendrá una lesión que la hará abandonar el reality?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, incluso en el inicio de esta semana 24, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, como la ocasión en la que Dana Vázquez, tuvo una ruptura en los ligamentos.

En esta ocasión, fue la denominada 'Rugbygirl' quién aceleró el ritmo cardíaco, pensando que podría necesitar pausar su carrera y necesitar atención médica, debido a que sufrió un resbalón en la pista, cayendo a la pista de arena, causando que incluso un par de sus compañeros se moviera, pensando que sería necesaria su intervención por esta circunstancia, que ya ha puesto en riesgo a varios de sus compañeros.

Afortunadamente, Jazmín no tuvo que poner en causa la importante carrera de relevos, en la que ya estaba en la zona de tiro enfrentándose a Evelyn Guijarro, debido a que aunque se tropezó y cayó a la arena, ella misma se levantó casi de inmediato y volvió a la línea de tiro y siguió peleando el punto, que desgraciadamente no logró conseguir, siendo la denominada 'Sniper' quien se llevó el punto y volvió a la casa grande.

