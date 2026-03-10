Por culpa de Andrew Mountbatten-Windsor, abuchean a Kate Middleton y Príncipe William en evento real

Londres, Inglaterra.- En medio de todo el escándalo de Jeffrey Epstein en el que se encuentra involucrado el reconocido expríncipe Andrés, los futuros reyes del Reino Unido, Kate Middleton y el Príncipe William, no han detenido su agenda y hace un par de horas se presentaron al importante evento real que es la Cumbre Commonwealth, en la que desgraciadamente fueron recibidos por británicos furiosos que los abuchearon, por culpa del arresto de Andrew Mountbatten-Windsor.

Como se sabe, desde hace varias semanas que la Realeza británica está en el centro del escándalo y siendo severamente atacada por el pueblo, debido a que tras filtrarse más documentos del caso Epstein, se pudieron ver fotos y testimonios que solo hundieron por los suelos al exduque de York, que ya había sido destituido de sus títulos desde hacía meses, en el que aparece con chicas menores de edad en situaciones comprometedoras, que por desgracia para la Monarquía, también les afectó.

Pese a que el Rey Carlos III ha dejado en claro que la Corona va a estar en completa disposición para ser sinceros y brindar información que soliciten las autoridades, en el Reino Unido y el mundo entero, miles se han unido para criticarlos severamente. Pero, pese a la tormenta azotando contra sus castillos, los Príncipes de Gales siguen cumpliendo con agenda, por lo que el pasado lunes 9 de marzo, se presentaron a la reunión con los representantes de la Commonwealth, líderes políticos de los 56 países que forman parte de esto, como Alberto de Mónaco.

Andrew Mountbatten-Windsor was pictured at Jeffrey Epstein’s Manhattan mansion with a young woman on his lap and different young woman standing behind him with her arms wrapped around his neck. pic.twitter.com/IMa69DsuiY — Mukhtar (@I_amMukhtar) March 8, 2026

Los antiguos duques de Cambridge llegaron elegantes y con los usuales colores de la Corona británica a la Abadía de Westminster, sin embargo, así como hubo británicos que los recibieron con aplausos, también hubo muchos asistente que se plantaron a protestar en su contra con abucheos en contra del hermano y la cuñada del Príncipe Harry, que se notaron un poco incómodos ante estos gritos desaprobatorios.

Pese a esta desafortunada situación, los descendientes de la Reina Isabel II continuaron con la agenda y participaron con naturalidad en la ceremonia organizada por el actual monarca del Reino Unido, en el que estuvieron otros miembros aún pertenecientes de la Realeza senior, como la Princesa Ana y el Príncipe Eduardo, junto a su esposa, Sophie de Wessex.

Prince William and Kate getting heavily booed arriving for Commonwealth Day. Opps uD83EuDD2D pic.twitter.com/QJnXvgy85V — Nina (@ShakeLS) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui