¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas'Exatlón México' este 10 de marzo? Atleta azul saldría lesionada

Ciudad de México.- Al parecer en el Exatlón México las cosas van a complicarse para los azules, pues una atleta saldría lesionada en competencia, y de la misma manera, los spoilers de este martes 4 de marzo del 2026, harán que las cosas se compliquen aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría ganar la Medalla Especial.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que Katia Alejandra Gallegos, va a tener una fea caída que la dejaría fuera de competencia varios días, mientras que en los rojos, El Mono Osuna estallaría contra su equipo por perder la Villa 360.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría esta nueva Medalla Especial, en esta semana 24, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación o Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, dejando a los rojos con las manos vacías, generando aún más tensiones entre sus integrantes.

¡Tensión al máximo! Los Azules se replantean la salida de Natali, mientras que Mati encara a los Rojos. uD83DuDE31uD83DuDD25 #ExatlónMéxicohttps://t.co/HjXMZOmM0E — Exatlón México (@ExatlonMx) March 10, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado lunes 9 de marzo , en el que le arrebataron una vez más la Villa 360, en relevos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui