Tiene incurable enfermedad: Actriz de Televisa recibe terrible diagnóstico y revela su mayor miedo

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de melodramas mexicana, Cynthia Klitbo, recientemente brindó una entrevista, en la que habló de la incurable enfermedad que padece, dando por primera vez su reacción ante el terrible diagnóstico para ella, por lo que ha decidido revelar su mayor miedo ante esta situación.

En los últimos meses, la reconocida actriz de novelas como Rubí y Corazón de Oro, ha vivido varios golpes que han afectado profundamente su vida, como la estafa en la que perdió más de 200 mil pesos, además de que en diciembre del 2025, fue hospitalizada de emergencia, y ella misma declaró que casi le da un infarto a causa de un cuadro de estrés severo, que la llevó al diagnóstico de una enfermedad incurable.

Ahora, en entrevista para TV Notas, Cynthia declaró que tiene la enfermedad de Hashimoto, que no tiene cura y solo tiene medicamento para controlar los síntomas, mencionando que no de cuidarse como se debe, puede provocar graves afectaciones, incluso la muerte, mencionando que se asustó mucho y pensó que moriría: "Se me subió horrible la presión por el estrés y me mandaron al hospital. Pude haber llegado a cosas peores, como un infarto, y todo por estar de aprensiva y preocuparme por cosas que no venían al caso. Ahora estoy más al pendiente de mí y de la vida. Me desestresé".

Ante esto, la villana de melodramas como El Privilegio de Amar, declaró que ya está haciendo muchos cambios, como alimentarse mejor, hacer ejercicio y relajarse, destacando que ella no le teme a la muerte porque tuvo una vida maravillosa, sino que su mayor temor es que su hija no está lista para que ella se vaya de este mundo: "Me he enamorado muchas veces y he vivido desamores. Tengo una carrera espectacular y me conocen en todos lados. He sido premiada en otros países y aquí. Si me voy, no me quedaría con ganas de algo. Aunque, mientras esté viva, seguiré soñando".

Finalmente, Cynthia dejó en claro que esta experiencia y todo lo que ha vivido, le ha hecho tener una perspectiva diferente, en la que declara que entendió que llegó sin nada y todo lo que vaya construyendo es ganar, por lo que no se preocupa por nada más que no sea su salud y su hija: "Decidí relajarme y confiar en Dios. Llegué a este mundo sin nada y desnuda. Así que no vale la pena atesorar absolutamente nada. Me importa más mi hija y mi vida. No hay otra cosa más importante que eso. Me cuido mucho y disfruto más de la vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui