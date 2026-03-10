(VIDEO) Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje dedicado a Andrea Legarreta durante programa en vivo

Ciudad de México.- El creador de contenido fitness Luis Carlos Origel, como muestra del cariño que le tiene a su actual novia Andrea Legarreta, sorprendió a más de uno al hacerse un tatuaje en honor a la ex de Erik Rubín. La situación, que provocó una reacción divertida en la también actriz de telenovelas como ¡Vivan los niños!, ocurrió este martes 10 de marzo durante la emisión del programa de espectáculos Hoy.

Todo comenzó cuando llegaron al foro jóvenes dedicados a la creación de tatuajes con sellos personalizados. Fue ahí cuando el influencer decidió pedirles a los expertos que le tatuaran la letra "A", como clara referencia a la inicial del nombre de la conductora. No obstante, cuando el joven le mostró su brazo, sitio en el que se hizo el símbolo, Legarreta, víctima de la emoción, corrió por los alrededores.

¿Es permanente?

No, este tipo de tatuajes son temporales; aun así, basándose en la reacción de la integrante de Televisa, sin duda fue un momento emotivo. De hecho, esta breve interacción es una clara muestra de que la relación va bastante bien, a pesar de las críticas por su notoria diferencia de 21 años de edad, algo que a los internautas no les parece bien debido a que las hijas de la famosa tienen Mía 20 y Nina 18 años.

Luis Carlos Origel con las hijas de Andrea

Sin embargo, Luis Carlos, quien está al frente de la sección Ponte Fit, tras la efusividad de su novia no pudo evitar reír de alegría. Luego de la breve reacción, Andrea regresó para ver de cerca el tatuaje que se hizo en su honor y, sin dudarlo, lo abrazó. Cabe resaltar que cada vez demuestran su amor con más libertad en Instagram, plataforma en la que con frecuencia comparten fotografías en sus historias.

¿Tania Rincón también se hizo un tatuaje?

La exintegrante de TV Azteca optó por tatuarse la "P" de Pedro en el antebrazo, en honor al gran amor de su vida, palabras que ella misma suele usar para referirse a su pareja. Raúl Araiza la apoyó asegurando que el hombre con el que actualmente Tania comparte sus días merece estar representado en esa parte de su cuerpo. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de hacer algo así para recordar a tu pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui