¿Abandona por lesión? Katia Alejandra sufre terrible caída en el 'Exatlón México' y este es su estado

Ciudad de México.- La reconocida atleta de los azules, Katia Alejandra Gallegos, por desgracia causó una gran preocupación entre sus fans y sus compañeros en el Exatlón México, debido a que mientras que estaba en competencia, cuando buscaba el triunfo para una nueva Medalla Transferible, tuvo un tropezón en la pista, que le hizo perder el equilibrio, y sufrió una terrible caída, ¿acaso tendrá que abandonar por lesión?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, incluso en el inicio de esta semana 24, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, debido a que algunos han sido tan graves que han necesitado hospitalización y cirugía, como fue el caso de Paola Peña, en los azules, y de Aristeo Cazares, de los rojos.

En esta ocasión, fue la denominada 'Kat Attack' quién aceleró el ritmo cardíaco de los presentes y el público en su casa, pensando que podría necesitar pausar su carrera y recibir atención médica, de los paramédicos en las playas de la República Dominicana, después de que en la pista de velocidad con obstáculos para ganar una nueva medalla en favor a su equipo, ya que es transferible y les daría ventaja en un Duelo de Eliminación.

Este accidente se originó cuando Katia estaba bajando de los obstáculos de la pista y al momento de caer, sufrió una caída de un par de bloques, e incluso rodó mientras que en su rostro se formó una mueca de dolor, incluso Koke Guerrero dejó la zona de descanso para tratar de ayudarla, mientras que Adrián Leo, que la estaba coacheando, quiso interferir también, pero ella se los impidió.

Afortunadamente, Katia no tuvo que poner en pausa la importante carrera que tenía contra reloj para sacar a Mati Álvarez de la jugada, debido a que pese a que se notaba que se llevó un buen golpe que le dolió, no se detuvo, sino que siguió corriendo y llegó a la línea de tiro, en la que no solo logró superar el tiempo de Mati, sino que también el de Evelyn Guijarro y se colocó en primer lugar, y en la ronda final se llevó la medalla.

