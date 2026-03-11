De Timothée Chalamet a Emma Stone: Conoce la lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de confirmarse la próxima entrega de los Premios Oscar 2026, ya se ha dado la lista completa oficial de quienes son los actores, directores, guionistas y demás, nominados al codiciado galardón en Hollywood, en la que se puede ver nombres importantes como el del reconocido actor, Timothée Chalamet, y la ya ganadora de dos estatuillas doradas, Emma Stone, por lo que se espera una noche impresionante.
El próximo domingo 15 de marzo del 2026, se realizará la entrega de la 98ª edición de los Premios Oscar, que serán realizados en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, por lo que los ejecutivos del sindicato para el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, han revelado quienes son los actores, directores, fotógrafos y parte del equipo creativo que son considerados que son los mejores para obtener la codiciada estatuilla dorada.
Hasta el momento se sabe que el reconocido comediante estadounidense, Conan O'Brien, va a ser el presentador de la gala de entregas, desvelando los por menores del día y presentando a aquellos artistas que darán sus galardones a los ganadores. De la misma manera ya hay rumores sobre quienes podrían llevarse el premio al Mejor Actor, que se dice sería el actor Michael B. Jordan, por Sinners.
Esta es la lista completa de los nominados:
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Agente Secreto
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley por el filme Hamnet
- Rose Byrne por el filme If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson por el filme Song Sung Blue
- Renate Reinsve por el filme Sentimental Value
- Emma Stone por el filme Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet por el filme Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por el filme One Battle After Another
- Ethan Hawke por el filme Blue Moon
- Michael B. Jordan por el filme Sinners
- Wagner Moura por el filme O Agente Secreto
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning por el filme Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas por el filme Sentimental Value
- Amy Madigan por el filme Weapons
- Wunmi Mosaku por el filme Sinners
- Teyana Taylor por el filme One Battle After Another
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro por el filme One Battle After Another
- Jacob Elordi por el filme Frankenstein
- Delroy Lindo por el filme Sinners
- Sean Penn por el filme One Battle After Another
- Stellan Skarsgård por el filme Sentimental Value
Mejor dirección:
- Chloé Zhao de la película Hamnet
- Josh Safdie de la película Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson de la película One Battle After Another
- Joachim Trier de la película Sentimental Value
- Ryan Coogler de la película Sinners
Mejor guion original:
- Blue Moon escrito por Robert Kaplow
- It Was Just an Accident escrito por Jafar Panahi
- Marty Supreme escrito por Josh Safdie y Ronald Bronstein
- Sentimental Value escrito por Joachim Trier y Eskil Vogt
- Sinners escrito por Ryan Coogler
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor canción original:
- Dear Me de Diane Warren
- Golden de KPop Demon Hunters
- I Lied to You de Sinners
- Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi
- Train Dreams de Train Dreams
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto proveniente de Brasil
- It Was Just an Accident proveniente de Francia
- Sentimental Value proveniente de Noruega
- Sirat: Trance en el desierto proveniente de España
- The Voice of Hind Rajab proveniente de Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat: trance en el desierto
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
- Sinners
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Fuente: Tribuna del Yaqui