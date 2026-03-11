¿El amor llegará? Horóscopo Chino para este miércoles 11 de marzo del 2026, día del Mono de Madera Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este miércoles 11 de marzo del 2026, en el que es el día del Mono De Madera Yang, ¿acaso vendrá el amor a tu vida?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para conversar, negociar o intercambiar propuestas, debido a que la energía de este día favorece a la agilidad mental, dotando tu ya natural habilidad para resolver problemas.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este es un día para que trates de ser más flexible y menos impulsivo, buscando un cambio positivo, en especial en lo laboral, ya que es el momento adecuado para aventurarse a nuevas ideas y aprender algo diferente.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es mejor concentrarse en objetivos personales sin entrar en rivalidades, la energía puede estar muy alterada, por lo que lo debes de evitar malos entendidos y sobre todo no tomar decisiones apresuradas.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

Es un buen momento para colaborar con otras personas, dejar que la creatividad tome impulso y sobre todo tener la mente abierta para nuevas ideas e intercambiarlas ampliando las perspectivas en tus proyectos personales.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

Conviene mantener organización para aprovechar mejor la energía disponible, que posicionada en Madera Yang va a favorecer los proyectos ambiciones y sobre todo el que decidas innovar, tanto en tu jornada laboral como en cuestiones personales.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

Es un buen momento para pensar estrategias futuras para diferentes aspectos de tu vida, especialmente en la personal con proyectos nuevos, y más si requieren de un análisis inteligente.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

Es un buen momento para iniciar actividades creativas o viajes cortos, debido a que la vibración del día favorece dinamismo y entusiasmo por nuevas experiencias, por lo que es importante que te enfoques en tus tareas diarias.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

Conviene evitar dudas excesivas sobre las propias capacidades, debido a que es un momento ideal para dejar que la creatividad personal fluya y puedas compartir esas ideas para formar tu vida.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

Conviene evitar la arrogancia o el exceso de confianza, por lo que es importante que pienses bien en cada paso que des, especialmente en ese momento de explorar nuevas oportunidades, tanto en el amor como en lo laboral, debes ver los pros y contras.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

Es un buen momento para revisar planes futuros, debido a que la vibración del día invita a combinar organización con apertura mental, por lo que es importante escuchar diferentes puntos de vistas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

Es un buen momento para fortalecer relaciones laborales o amistades, debido a que la energía del día impulsa cooperación y conversaciones productivas, que puede resultar provechosa.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

La energía del día invita a aprovechar oportunidades que surgen de conversaciones o encuentros, y con esta en la Madera Yang impulsa curiosidad y deseo de aprender algo nuevo.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

