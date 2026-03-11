Encuentran sin vida a Jimmer Hernández, 'El Odontólogo de las Estrellas'; ¿presentó signos de violencia?

Bogotá, Colombia.- El famoso dentista de nombre Jimmer Hernández, que era conocido como 'El Odontólogo de las Estrellas', desgraciadamente fue encontrado sin vida al interior de su hogar en Colombia por uno de sus familiares, que le pareció extraña la ausencia de este en su clínica, y para muchos la causa de muerte fue una completa sorpresa, ¿acaso hubo presencia de signos de violencia?

De nueva cuenta el mundo del espectáculo se ha vestido de un triste luto, debido a que se ha confirmado en redes sociales el fallecimiento de Jimmer, quien era conocido por su consultorio dental, Elite Cosmetic Dental, en el que atendió a celebridades importantes de la actualidad, como J Balvin. La lamentable noticia fue dada por sus familiares, confirmando que este hecho ocurrió el pasado sábado 7 de marzo del 2026.

Ante esta situación, varias de las celebridades con las que trabajó, como fue lo son Lina Tejeiro, Orián Suárez, Yolanda Rayo y J Balvin, se pronunciaron para darle el último adiós a su amigo, con mensajes a través del post del triste anuncio: "Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz", escribió la actriz, Yolanda Rayo, que fue su paciente desde hace varios años.

Con respecto a las causas del deceso, los familiares del empresario dental, no se han pronunciado para revelar las verdaderas causas de este fallecimiento, pero en redes sociales una supuesta fuente cercana a la familia, declaró que uno de sus familiares se presentó a su hogar después de varias horas de ausencia en su clínica tras abrirla, y lo encontró en su hogar, dormido en su cama sin signos de violencia o algo sospechoso, como se rumoró al inicio.

Sobre los motivos de su muerte, declaró que se considera que fue un infarto fulminante al corazón, por lo que no se habría podido hacer nada para salvarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui