Escándalo del expríncipe Andrés agravaría salud de Rey Carlos III; planearía sucesión al Príncipe William

Londres, Inglaterra.- Al parecer el escándalo del expríncipe Andrés, con respecto a su vínculo con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, está causando estragos en su hermano mayor, pues se dice que está afectando salud del Rey Carlos III y en medio de su tratamiento en contra del cáncer, estaría agravando su estado, por lo que ya planearía la sucesión de su hijo mayor, el Príncipe William.

Como se recordará, Andrés fue acusado de manera legal por la fallecida Virginia Giuffre, de haber abusado de ella en repetidas ocasiones cuando solamente era una adolescente de 17 años de edad, siendo su primer y único vínculo a Epstein, sin embargo, este 2026, poco a poco, las cosas se han complicado, puesel Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió más de tres millones de documentos del caso de Epstein y Ghislaine Maxwell, en los cuales venía imágenes nuevas de Andrés con jóvenes mujeres diferentes, además de terribles testimonios.

Pero, por si eso no fuera poco, el ahora Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado después de que se le acusara de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, y filtraría información de la Corona británica al fallecido empresario acusado de pedofilia, y aunque fue liberado, sigue bajo investigación. Al parecer, toda esta serie de escándalos, de señalamientos y el ataque del pueblo británico que se alza contra la Realeza acusándolos de encubrir sus atrocidades, han sometido a tanto estés a su Majestad, que su salud se ha visto afectada.

Carlos III con William, Kate, Meghan y Harry. Internet

Como se sabe, el primogénito de la Reina Isabel II, a dos años de haber anunciado que padecía cáncer, no ha tenido la suerte de su nuera, Kate Middleton, que ya está sana y en remisión, y sigue tomando sus quimioterapias, y eso sería el eje central para anunciar una "salida digna y planificada" del Trono, según informes del periodista Rob Shuter, quien además agregó que el proceso no será tomada ni se realizará como una "renuncia forzada", sino como una "evolución controlada", ya que eso va a ser el pilar que "garantice su supervivencia".

De la misma manera, se informó que varias fuentes del Palacio de Buckingham han declarado que el hijo mayor de Carlos III y de la Princesa Diana, ya está ejerciendo las funciones de soberano "de facto", dejando en claro que "en muchos sentidos, Guillermo ya es rey extraoficialmente mientras el aparato estatal prepara el terreno jurídico", y podría muy pronto confirmarse su coronación, siendo el Rey Guillermo V.

Carlos III con sus herederos, William y George. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui