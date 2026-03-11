Harvey Weinstein rompe el silencio a acusaciones de agresión sexual; asegura la cárcel es "un infierno"

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido productor de cine estadounidense, Harvey Weinstein, por primera vez en sus ocho años tras las rejas y en juicio ante acusaciones de agresión sexual, ahora ha brindado su primera entrevista a medios de comunicación para romper el silencio sobre este polémico tema, en el que defendió su inocencia de nuevo y aseguró que la cárcel es "un infierno".

A seis años de su condena por agresión sexual y varios meses en un nuevo juicio por una nueva serie de acusaciones en su contra, Harvey ha decidido brindar una entrevista para la revista The Hollywood Reporter, la cual reveló que su periodista, Maer Roshan, a finales de enero del año en curso lo entrevistó en la cárcel, confesando que la confianza para esto es a causa de que se conocen desde 1998 al haber trabajado juntos en a extinta revista Talk.

Ante esto, se compartió las declaraciones del director de Hollywood, estar encerrado en la prisión Rikers Island, famosa por sus pésimas condiciones, es como vivir en el "infierno", asegurando que no tiene más que interacciones con sus enfermeras y guardias de seguridad de la unidad médica en la que vive, afirmando que le da "un miedo terrible a morir" dentro de dicho lugar: "Es increíble haber tenido la vida que tuve y haber hecho las cosas que hice por la sociedad y que no tengan la indulgencia de tratarme con más amabilidad".

Harvey Weinstein gives interview from prison:



"It's hard for me to just be a 'r*pist' I don't want that to be my legacy."



Source: Hollywood Reporter

El magnate vuelve a defender así su inocencia afirmando que, si bien pudo haber sido "un acosador terrible", "insistente" y "autoritario", nunca agredió sexualmente a una mujer.

Weinstein también comenta que la mayoría de sus conocidos han cortado contacto con él, entre ellos varios de sus hijos. "Ojalá Jeffrey Katzenberg, Ted Sarandos o Bradley Cooper me contestaran el teléfono, pero responden a mi llamada y te cancelan. Hay gente que se arriesga de todos modos. No te diré quiénes son, obviamente", le dice al periodista.

Al ser preguntado por la relación entre el actor Adrien Brody y su exesposa, la diseñadora Georgina Chapman, Weinstein afirma sentirse "feliz" por ella: "Georgina sufrió muchísimo por mi culpa. Me alegra que por fin haya encontrado la felicidad".

Harvey Weinstein on his typical day at Rikers Island:



"I spend almost all of it in my cell. Sometimes I'll go out in the wheelchair just to get some air, but that's only half an hour. Mostly I'm in my cell 23 hours a day. I don't have any human contact other than with the…"

Fuente: Tribuna del Yaqui