Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 12 de marzo: Mensaje especial de los astros con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este jueves 12 de marzo de 2026 llega con una energía de reflexión y ajustes mientras Mercurio retrógrado continúa influyendo en la comunicación y en los planes que podrían cambiar de último momento. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a actuar con paciencia, revisar bien acuerdos y evitar decisiones impulsivas, ya que pequeños detalles podrían generar confusiones si no se analizan con calma.

Según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la intuición y la sensibilidad emocional, lo que ayudará a muchos signos a comprender mejor situaciones recientes y a reconocer qué caminos conviene seguir. El universo impulsa a cerrar pendientes del pasado y a prepararse para nuevas oportunidades que comenzarán a manifestarse en las próximas semanas. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a mantener el equilibrio y recordar que cada desafío trae consigo una lección importante.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 12 de marzo 2026

Aries

Este jueves podrías darte cuenta de quién realmente está de tu lado y quién solo aparece cuando necesita algo. Abre bien los ojos. En el amor, evita reaccionar con impulsividad porque podrías decir algo de lo que después te arrepientas.

Tauro

La energía del día te invita a poner límites a personas que han estado abusando de tu paciencia. No siempre tienes que quedar bien con todos. En el amor, alguien podría demostrar interés de una forma inesperada.

Géminis

Con Mercurio retrógrado podrías vivir retrasos o cambios en planes que ya tenías listos. Tómalo con calma. En el amor, una conversación pendiente podría traer claridad sobre lo que realmente está pasando.

Cáncer

Este jueves será buen momento para escuchar más tu intuición. Algo que sospechabas podría confirmarse. En el amor, evita idealizar a alguien que no ha demostrado lo mismo que tú.

Leo

Día para cuidar tu carácter y no engancharte en discusiones sin sentido. A veces es mejor guardar silencio. En el amor, alguien podría sorprenderte con una actitud diferente.

Virgo

Podrías sentir que las cosas avanzan más lento de lo que quisieras, pero no te desesperes. Todo tiene su ritmo. En el amor, alguien podría pedirte una segunda oportunidad.

Libra

La energía del día te invita a soltar situaciones que ya no te dan paz. No cargues con lo que no te corresponde. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites bajar la guardia.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca y podrías notar actitudes que antes pasaban desapercibidas. En el amor, evita caer en juegos de poder o celos innecesarios.

Sagitario

Este jueves podría traer cambios inesperados en planes del trabajo o reuniones. Mantén la mente abierta. En el amor, alguien podría reaparecer con ganas de hablar.

Capricornio

Será un buen día para enfocarte en tus metas y dejar de preocuparte por la opinión de los demás. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto sincero.

Acuario

La energía del día te invita a reflexionar sobre decisiones recientes. No todo tiene que resolverse de inmediato. En el amor, evita actuar desde el orgullo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, podrías sentir una conexión más fuerte con tus emociones. Escucha lo que tu corazón te está diciendo. En el amor, alguien podría demostrarte que realmente le importas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui