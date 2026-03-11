Juan Carlos Guerrero Rojas responde a polémica por los lujosos XV años de su hija 'Mafer' en Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- El fin de semana pasado se desató la controversia en redes sociales tras la celebración de los XV años de María Fernanda, Mafer, en Villahermosa, Tabasco. De inmediato llamaron la atención los lujos del evento, desde la presencia de grandes invitados del ámbito musical, una alfombra roja para la llegada de los asistentes y hasta la participación de Galilea Montijo como presentadora estelar.

Conforme pasaron las horas se descubrió quién era el padre de la jovencita: un empresario llamado Juan Carlos Guerrero Rojas, quien, según información de Infobae, se pronunció finalmente la noche del pasado martes 10 de marzo de 2026 a través de un documento firmado por el despacho GMK & Associates. En el comunicado aseguró que las cifras que circulan sobre el costo de la fiesta son falsas y negó por completo haber cometido irregularidades con Petróleos Mexicanos (Pemex) o tener vínculos con el senador Adán Augusto López.

Además, justificó la ostentosa celebración con motivos personales. De acuerdo con su testimonio, hace alrededor de tres años enfrentó complicaciones de salud, lo que lo llevó a darle mayor importancia a la vida y a compartir más momentos con su familia, lo cual, evidentemente, incluye a su hija. Cabe destacar que no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió en aquel periodo.

Juan Carlos Guerrero Rojas

Otro de los cambios que mencionó fue su decisión de participar en causas benéficas y programas de responsabilidad social empresarial. En cuanto a su actividad laboral actual, presuntamente desde hace varios años dirige la empresa de tecnología de información Data Edge Reyes, la cual integra cerca de siete millones de pesos anuales en recursos empresariales. Ahora bien, respecto a Pemex, afirmó que nunca ha sido empleado del área administrativa y que su relación laboral con la empresa concluyó hace más de 16 años.

Con relación a la controversia generada el pasado domingo respecto de la celebración de los quince años de la menor María Fernanda, en Tabasco,

Asimismo, hizo especial énfasis en que las compañías con las que está vinculado han sido auditadas en varias ocasiones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y órganos de control internos de Pemex. Según reiteró Guerrero Rojas, en dichas revisiones no se encontraron irregularidades. Volviendo al tema de Petróleos Mexicanos, indicó que actualmente se encuentran en negociaciones para la posible ampliación de un contrato vigente y la resolución de adeudos de facturación pendientes correspondientes a los años 2023 y 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui