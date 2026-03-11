Kunno llama "otra" a Cazzu en 'La Casa de los Famosos' y acusan a Ángela Aguilar de mandarlo a ayudarla

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Kunno, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que dentro de La Casa de los Famosos, acaba de hablar de Cazzu, generando molestia al llamarla "otra artista", pues afirman que la está minimizando de manera deliberada, por lo que incluso acusan a Ángela Aguilar de estar detrás de esto y mandarlo a ayudarla, haciendo comentarios en contra de la famosa argentina.

Desde el primer momento en que el creador de contenido entró al reality show de Telemundo, aseguró que su amistad con Ángela y con Christian Nodal era intocable, afirmando que no iba a hablar de ellos y pidió que no se metiera a gente de fuera, para que se evitara hablar de ellos. Sin embargo, hace un par de horas que él mismo rompió su estricta regla para sus compañeros, debido a que no solo habló de ambos, sino de la trapera argentina y hasta de Belinda.

Esto sucedió mientras que el famoso hablaba con Oriana Marzoli en el jardín del proyecto, declaró que está siendo sumamente criticado por su amistad con la hija de Pepe Aguilar porque creen que solo lo hace para estar en el centro y que hablen de él, colgándose de este momento, pero afirmó que no es así que ellos tiene una amistad de años y el tema con "la otra artista" en la vida de Nodal es reciente: "Él tuvo una relación con otra artista, tuvo una hija con esa artista y se separaron, todo es reciente, sí todo es reciente, o sea este año, apenas cumplieron un año, o sea tenemos más yo y ella de amistad que ellos de relación".

De la misma manera, aseguró que "la otra artista", o sea la intérprete de La Cueva, y él han convivido en varios eventos, incluso afirmó que con Belinda también y no puede hablar de ellas mal, debido a que aseguró que han sido "muy amables con él", que se llevan bien y hasta las considera amigas: "De mis amigos no tengo nada malo que decir, nunca, incluso de las otras chicas, o sea, yo no tengo nada malo que decir porque también en el momento en que compartí tal cual con Belinda y Cazzu o sea ambas conmigo también fueron super super amables, super abiertas".

Finalmente, destacó que con la creadora de Latinaje festejó su cumpleaños 21, porque se toparon en ese festejo en un antro y ella se le acercó lo felicitó y celebró con él, dejando en claro que él considera que es una buena persona, pero que también Ángela lo es y desea pare el hate: "De hecho, en mi cumpleaños 21 coincidí en una fiesta con Cazzu y me festejó y todo porque la verdad también su música me gusta mucho, o sea también ambas han sido muy buenas". Como era de esperarse, esto generó grandes críticas contra el creador de contenido con comentarios como:

