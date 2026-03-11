La Jefa impone sanciones en 'La Casa de los Famosos'; estos son los habitantes nominados

Ciudad de México.- La sexta temporada del programa de Telemundo entra en una nueva etapa de decisiones. Este miércoles marca una nueva ronda de nominaciones dentro de La Casa de los Famosos, justo un par de días después de la salida de Sergio Mayer, quien abandonó el recinto el pasado lunes. Con menos participantes en juego, las estrategias cambian y los habitantes deben reconfigurar sus alianzas para asegurar su permanencia en los próximos días.

Durante los retos de destreza física y mental de esta semana, Eduardo Antonio, conocido en el medio como 'El Divo', logró posicionarse como el líder de la casa. Este triunfo le otorgó beneficios muy atractivos y en teoría, le garantizaba inmunidad, protegiéndolo de cualquier riesgo de eliminación durante un periodo de 7 días. Además de este escudo protector, ganó el derecho de instalarse en la suite principal con todas sus comodidades y la opción de competir por el poder de salvación, un recurso útil para rescatar a uno de sus compañeros sentenciados.

Al coincidir este periodo con la celebración de su cumpleaños, decidió invitar a Oriana para compartir el espacio privilegiado. Como parte de sus facultades como líder, Eduardo Antonio utilizó su beneficio de enviar directamente a un compañero a la placa de nominados, seleccionando a Horacio Pancheri para ocupar ese lugar. El programa tenía planeado estrenar un formato distinto de votación para esta semana, sin embargo, las acciones recientes de los concursantes modificaron todo el panorama de manera drástica.

Sancionados y nominados

Debido al incumplimiento de las normas de convivencia y la falta de respeto a la autoridad de la producción, la voz que dirige la casa, conocida como La Jefa, tomó una decisión general. Lejos de la planeación original donde solo unos cuantos estarían en riesgo de salir, el programa anunció que la totalidad de los habitantes quedan nominados. Esta medida disciplinaria abarca a todos los residentes sin excepción, alcanzando también a 'El Divo', quien pierde así su inmunidad y queda expuesto.

A partir de este momento, el poder absoluto de decisión pasa a manos del público espectador. Aunque los participantes diseñan sus propias tácticas de nominación a puerta cerrada, son los votos de la audiencia los que determinan quién sigue adelante en el reality sho. Los seguidores del programa tienen la tarea de emitir sus votos desde sus hogares para apoyar a sus figuras favoritas. Aquella celebridad que acumule la menor cantidad de apoyo popular será quien deba empacar sus pertenencias y despedirse de la contienda el próximo lunes, cerrando así un ciclo más de esta emisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui