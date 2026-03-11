¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Avance para este miércoles 11 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 11 de marzo del 2026, ya se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, además de la que es la segunda Medalla Transferible Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir con su mala racha, y las tensiones entre los mismos elementos de su equipo habrá problemas, debido a que se dice que Mati Álvarez, volverá a arremeter en su contra de manera contundente.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría esta Medalla Transferible, en esta semana 24, que va a dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación para quienes pierdan la Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para un Adrián Leo o para un Koke Guerrero, pero en caso de caer en los rojos, sería de Humberto Noriega.

Kat está feliz por haber ganado su segunda medalla, y no es cualquier medalla, es una Especial y transferible, que sin dudarlo, ya dijo que la donará para cualquiera que la necesite. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/eY6cRSY58q — Exatlón México (@ExatlonMx) March 11, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podría ser un paseo por las hermosas playas de Punta Cana en bote o por el pueblo. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Evelyn Guijarro, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, como el pasado 11 de marzo.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen ambas.

Fuente: Tribuna del Yaqui