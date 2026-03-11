A seis años del Covid-19: Lo que se conoce HOY del virus declarado pandemia el 11 de marzo de 2020

Ciudad de México. - Como un recordatorio de lo que sucedió hace exactamente seis años, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente que el brote de Covid-19 se había convertido en una pandemia global, un hecho que, según estimaciones internacionales, dejó aproximadamente 15 millones de muertes en el mundo entre 2020 y 2023.

Esta situación también provocó que la economía global se viera fuertemente afectada, además de que los hospitales no se daban abasto y mucho menos el personal médico. En aquel entonces, el primer caso de contagio en México se registró el 27 de febrero de 2020. Es importante destacar que, en mayo de 2023, el organismo anunció finalmente, después de tantas pérdidas humanas, el fin de la emergencia sanitaria internacional.

¿Desapareció el virus?

No, el virus continúa presente; sin embargo, como su intensidad ha disminuido, actualmente se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, al igual que otras enfermedades respiratorias. Esto significa que las autoridades sanitarias siguen monitoreando su comportamiento y la aparición de nuevas variantes para evitar un repunte significativo de contagios. Aunque ya no existe una emergencia sanitaria internacional, especialistas señalan que es importante que la población permanezca informada sobre su evolución y mantenga hábitos de prevención básicos.

Covid-19

Para empezar, como ya debes saber, el virus se transmite normalmente a través del aire al toser o estornudar, especialmente cuando se tiene contacto cercano con una persona infectada. También puede propagarse al tocar un objeto o superficie contaminada y posteriormente llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos antes de lavarlas. Precisamente por estas razones, la población con mayor riesgo continúa siendo la de adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas.

¿Qué se sabe actualmente sobre el Covid-19?

En fechas recientes, el Gobierno de México y Pfizer firmaron un acuerdo mediante el cual la empresa farmacéutica se compromete a transferir parte de su tecnología para producir vacunas de ARNm contra el Covid-19 en México. La producción comenzará este mismo año en su planta ubicada en Toluca, Estado de México, por lo que se espera que el Gobierno pueda suministrar vacunas durante la temporada invernal 2027-2028.

