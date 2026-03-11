Tras acusar a Luis de Llano de abuso, Sasha Sokol hace fuerte confesión sobre sus padres en el caso

Ciudad de México.- Después de que la reconocida cantante y actriz de melodramas, Sasha Sokol, decidiera alzar la voz un 8 de marzo, y acusara a Luis de Llano de abuso, aprovechándose de su inocencia y del poder que él tenía sobre ella como productor de Timbiriche, a través de sus redes sociales, acaba de hacer una fuerte confesión sobre el papel de sus padres en este polémico caso.

En el 2022, Sasha denunció al productor musical y de Televisa de haber abusado de su poder y de sus casi 30 años de experiencia sobre ella, de lo cual fue encontrado culpable y en su condena por parte de La Suprema Corte de Justicia, se le ha exigido una disculpa pública a Sokol, que no ha llegado todavía, y cuando lo expuso fue criticada, y ahora, expuso mensajes que le llegan, como: "'Una duda genuina: ¿Los padres de Sasha Sokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda'".

Es por este motivo que la intérprete de temas como Besos de Ceniza, por primera vez salió a hacer una confesión más detallada de sus padres, negando por segunda ocasión que ellos no sabían nada y que jamás permitieron ningún tipo de relación o cercanía, y los alejaron de inmediato: "Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis. Si la relación les 'convenía' ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México?".

8M 2026



Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia.



La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia

también lo están.



Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos,… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2026

Ante esta situación, Sokol mediante su mensaje en X, anteriormente conocido como Twitter, dejó en claro que toda su vida fue privilegiada, y para cuando se relacionó emocionalmente con Luis, ya era famosa por Timbiriche, y ya había niñas jugando o queriendo ser ella: "El resto de los Timbirichos siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas. ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?".

Finalmente, la intérprete de Happy, declaró que ella por eso mismo exige una disculpa, para que Luis se haga responsable de sus acciones y que el público puede ver al verdadero y único culpable de esta situación, que es el productor de Alcanzar Una Estrella I y II: "Precisamente por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar, y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano".

Fuente: Tribuna del Yaqui