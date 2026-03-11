Tras cancelación de Jelly Roll en La Cura Fest, Grupo Frontera se pronuncia y confirma lo reemplazará

Hermosillo, Sonora.- Después de que se informara la cancelación de la presentación que tendría el reconocido cantante de country estadounidense, Jelly Roll, el próximo sábado 14 de marzo en La Cura Fest, en redes sociales oficiales del evento, se ha anunciado que Grupo Frontera ahora estará dos días, debido a que mediante un comunicado oficial, se confirmó que lo reemplazará.

Como se sabe, el próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo del 2026, se va a realizar la primera edición del festival que el famoso cantante de regional mexicano, Carín León, lleva meses organizando para darle a la ciudad en que nació un fin de semana inolvidable, con invitados de lujo, como lo es Alejandro Sanz, Kanny García y muchos otros que ya han estado confirmando su asistencia y ya hasta ha compartido parte de los preparativos.

Pero, en medio de los cuidadosos preparativos para este fin de semana que viene, el intérprete de Run It, desgraciadamente se 'bajó del barco', lo cual fue confirmado por los organizadores del evento con un mensaje en su cuenta de Instagram: "Por circunstancias ajenas al festival y al artista, Jelly Roll no podrá presentarse el sábado 14 de marzo, día en que estaba programado para tomar el escenario junto a Alejandro Sanz, Kany García y más".

Después de esto, también se confirmó que en el lugar vacío que quedaba el sábado 14 de marzo, cuando debía presentarse Jelly Roll, ahora va a estar la famosa agrupación creadora de temas como No Capea y Tulum, Grupo Frontera, que declaró que ellos estaban por el público y les darían lo que quisieran. Esto haciendo referencia al hecho de que cuando se anunció su participación para el domingo 15, se pidió que también estuviera el sábado 14.

Este anuncio se hizo de manera especial, debido a que tras la cancelación del artista estadounidense, compartieron un video en el que aparecen cientos de comentarios en los que piden a Grupo Frontera el sábado, y después, comienza a sonar el tema Me Jalo, de ellos, en el que confirman que estará ambos días: "El festival informa que GRUPO FRONTERA se presentará también el 14 de Marzo, sumándose a su participación ya anunciada dentro del festival. De esta manera, la agrupación ofrecerá dos presentaciones durante el evento".

Fuente: Tribuna del Yaqui