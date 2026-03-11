Vadhir Derbez da la cara por Aislinn Derbez y esto dice de "inconsistencias" en muerte de su madre

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Vadhir Derbez, recientemente decidió dar una contundente respuesta en defensa de su hermana mayor, Aislinn Derbez, después de que la presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, afirmara que hay "inconsistencias" en muerte de su madre, y que por eso se ha pausado la sucesión testamentaria, dando la cara por ella.

A tan solo cuatro meses del fallecimiento de Gabriel Michel, se ha dicho que sus hijas con Jorge Alberto Aguilar y Aislinn se presentaron a la notaría en la Ciudad de México para comenzar el proceso de la sucesión testamentaria, pero que no se pudo realizar debido a que hay alguien que no está de acuerdo: "¿Por qué? Porque me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción. Hay inconsistencias y cosas que no todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó para poder hacer la sucesión testamentaria", aseguró Alvarado.

Durante un encuentro con la prensa, como la de Sale el Sol, al ser cuestionado por esto, el actor de filmes como El Valet, declaró que él no sabe lo que está pasando, porque actualmente tiene proyectos musicales propios en los que se encuentra muy enfocado para sacar material de calidad: "Insisto, son procesos que están pasando ellos y no he estado muy enterado, la verdad. He estado superclavado en mi proyecto de música, en el álbum que va a salir

¡Encuentran INCONSISTENCIAS en el FALLECIMIENTO de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez! ¡Se retrasa la sucesión testamentaria! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/g3B5NWFLWq — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 10, 2026

Pero ante esto, declaró que él ama a su hermana, y pase lo que pase él va a estar para apoyarle en todo momento, como les ha enseñado su famoso padre, Eugenio Derbez, y su madre, Diana Prince, afirmando que para ellos la familia siempre es más importante que nada: "Somos una familia que se ha visto en el programa que tenemos, en todo, somos muy unidos. Siempre vamos a estar ahí el uno para el otro y eso es súper importante".

Que mi hermano no sabe dónde poner el dinero, mejor que se junte conmigo y así mira cómo va Fiamma Le puede pasar a cualquiera… creo que simplemente hay que tratar de cuidar más el círculo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara

¡Upss! Vhadir Derbez reaccionó al fraude que sufrió su hermano José Eduardo por confiar en quien no debía.uD83DuDE31 ¡Además dice sentirse orgulloso del talento de su hermana Aitana! ? #VLA



uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por #AztecaUNO, EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/6meBUR4AlG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui