'Ventaneando' defiende a Christian Nodal tras aparecer en 'tendedero' del 8M como deudor alimentario

Ciudad de México.- Después de que, a partir del domingo 8 de marzo de 2026, se hiciera viral un cartel colocado por alguien en uno de los tantos tendederos donde mujeres denuncian públicamente a sus presuntos violentadores e incluso a deudores alimentarios, surgió el nombre de Christian Nodal, a quien acusaron de "hacer de todo menos paternar". Sin embargo, en su defensa salieron los conductores del exitoso programa de revista Ventaneando.

Antes de pasar de lleno con las reacciones de los titulares del programa de TV Azteca, es necesario destacar que, aunque ya estamos a miércoles 11 de marzo de 2026, todavía no se ha pronunciado sobre el asunto el intérprete sonorense. Como te hemos informado anteriormente en TRIBUNA, el cantante sostiene actualmente un proceso legal contra Cazzu en México, con el objetivo de convivir más con la menor y establecer el pago justo de la pensión.

Explota contra los críticos Pati Chapoy

La periodista de espectáculos Pati Chapoy arremetió contra los responsables de la imagen en la que se acusa a Nodal de ser un padre irresponsable. Además, defendió al esposo de Ángela Aguilar, ya que aseguró que le consta que sí se hace responsable de los gastos de su pequeña. "Yo no estuve de acuerdo en que en la marcha del 8 hayan puesto a Christian Nodal como deudor alimentario, perdóname, nos consta que sí paga. ¡Qué les pasa!".

Cartel del 8M

Por su parte, su compañera Linet Puente la secundó, preguntándose quién pudo ser capaz de responsabilizar de esa manera al músico. De igual forma, Pedro Sola tampoco se quedó atrás y lanzó un escueto, aunque directo mensaje: "Alguna persona resentida". Por lo pronto, el escrutinio contra Christian continúa y en redes sociales incluso ya lo llaman simplemente "el ex de Cazzu", como una forma de restarle importancia.

¿Qué decía la acusación del Día Internacional de la Mujer?

"Deudor alimentario. Christian Nodal, cantante de regional mexicano. Señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar. Información difundida en medios y redes sociales que no constituyen una resolución judicial confirmada", son algunas de las frases que se utilizaron para referirse al artista, a quien también describieron como "proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir; campeón olímpico en hacer de todo menos paternar".

Fuente: Tribuna del Yaqui