Con serenata, familia se despide de perrita antes de su eutanasia; así fue el emotivo momento

Ciudad de México.- Las redes sociales suelen ser el espacio donde las personas documentan momentos valiosos, y recientemente, un usuario logró captar la atención de miles de internautas al compartir el último homenaje dedicado a su mascota. En la plataforma TikTok, un joven registrado bajo el usuario @Pipex publicó un clip donde muestra el momento organizado para Cattaleya, una perrita que estaba a punto de terminar su ciclo de vida.

Para rendir tributo a los años de convivencia, los dueños de la mascota decidieron salir de lo convencional y preparar una serenata en el exterior de su vivienda. Contrataron a un grupo de mariachis para que interpretara la canción Amor eterno, un reconocido tema musical de la cantante Rocío Dúrcal. En el video se puede observar la llegada de los músicos al domicilio. En ese instante, los integrantes de la familia salen para presenciar el evento.

Cattaleya también se hace presente, acercándose a los presentes y buscando caricias de forma muy tranquila, ajena al contexto de la reunión, pero disfrutando plenamente de la cercanía de sus dueños. Al iniciar los acordes de la canción, aflora el sentimiento de los familiares. Las lágrimas acompañan las caricias hacia la mascota, dejando ver el cariño acumulado y la tristeza natural que surge al dejar ir a un ser que ha acompañado al hogar durante tanto tiempo.

En su publicación, el joven describió el acto con estas palabras: "Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho Cattaleya". Durante la interpretación, el vocalista de la agrupación decidió hacer una adaptación a la letra de la obra. Cantó el verso "Como quisiera que no te fueras", una frase que sumó un grado de sensibilidad al ya de por sí triste momento.

Un video #viral en la plataforma #TikTok registró el momento en que una familia organizó una serenata con mariachis para despedir a su perrita Cattaleya, una perrita de raza Golden Retriever que padecía de #cánceruD83DuDC3EuD83DuDD4A? pic.twitter.com/W4uVOrBbYH — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) March 11, 2026

Días después, el mismo cantante que protagonizó la serenata escribió un mensaje en los comentarios del video. Ahí compartió lo significativo que fue para él participar en este acto familiar, dejando la siguiente reflexión: "Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional. (...) De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron".

Fuente: Tribuna del Yaqui