Esposa del Rey Carlos III atacaría al expríncipe Andrés y Epstein en poderoso mensaje sobre el abuso

Londres, Inglaterra.- La Reina Camilla Parker, esposa del Rey Carlos III, recientemente se presentó como la presidenta de la asociación de Mujeres del Mundo, que se conoce por sus siglas en inglés WOW, en la que ante los cientos de invitados presentes dio un poderoso mensaje sobre el abuso a la mujer, niños y a todos, en el que aprovecharía para lanzar un ataque en contra de su cuñado, el expríncipe Andrés, y el fallecido empresario estadounidense acusado de pedófilo, Jeffrey Epstein.

El importante evento de la Realeza a favor de aquellas mujeres que han vivido violencia de todo tipo, desde física, emocional hasta sexual, se realizó en el Palacio de St. James, en la que varias de las invitadas que fueron sobrevivientes de abusos se le acercaron, incluso una identificada como Gisele Pelicot, le dio una insignia que decía: 'La vergüenza debe cambiar de lado', que portó en todo el evento con orgullo y al dar su discurso.

Ante la Secretaria General de la Commonwealth, Shirley Botchwey, las actrices y miembros de WOW, la actriz Dame Harriet Walter, y Dame Helen Mirren, dio un discurso en el que dejó en claro que ella estaba para demostrar a "cada sobreviviente de todo tipo de violencia", incluso a los que no han podido contar su historia aún o a los que "no se les ha creído" que "no están solos" y todos en esa habitación que apoyan su movimiento con esta organización sin fines de lucro, están con ellos "hoy y todos los días, en solidaridad, dolor y simpatía".

De la misma manera, declaró que ella sabe que cada mujer tiene su historia y debe contarla "porque cuando vivimos en una cultura del silencio, potenciamos la violencia contra las mujeres y las niñas", asegurando que la gente debe dejar de sorprenderse ante la crueldad física si, en los foros digitales se siguen haciendo "la vista gorda ante quienes abusan de otros sin pensar en las consecuencias", que se afirma fue un dardo directo a Andrew Mountbatten Windsor: "Cada mujer tiene una historia. Y también la tiene cada hombre. Unámonos para, en palabras de Gisèle Pelicot, propiciar un despertar colectivo".

Finalmente, en su discurso dejó en claro que esto se lograra con educación, respeto y amabilidad hacía los demás, criticando severamente a quienes solamente "insultan a otros sin pensar en las consecuencias", prometiendo que siempre va a estar ahí, de pie, alzando la voz por sus derechos, por justicia y un futuro mejor. Ante esto, se le cuestionó si en este discurso hubo una "apenas velada" criticada al antiguo duque de York sobre el caso Epstein, un portavoz del Palacio de Buckingham intervino y solo externó: "Creo que el discurso de Su Majestad habla por sí solo".

Fuente: Tribuna del Yaqui