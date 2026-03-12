Eugenio Derbez así responde a las inconsistencias en el acta de defunción de madre de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor de origen mexicano, Eugenio Derbez, de nueva cuenta ha sido abordado por la prensa para ser cuestionado por los escándalos familiares, a lo que este dio una contundente respuesta, al problema familiar de su hija mayor, la actriz y conductora, Aislinn Derbez, por lo que se ha dicho son unas "inconsistencias" en el acta de defunción de su madre, Gabriela Michel. La presentadora Ana María Alvarado afirma que se pausó la sucesión testamentaria por esto.

Aunque Aislinn no ha salido a confirmar o desmentir lo dicho, Vadhir Derbez y Eugenio han salido a hablar, en el que ambos niegan saber algo respecto al tema, por su parte, el creador de La Familia P.Luche, dejó en claro que no le corresponde hablar y solo puede decir que si su hija no ha dicho nada es porque no es importante: "Digo, no me corresponde ya a mí, pero pues no sé, no me corresponde opinar ni siquiera. La verdad es que se los digo en serio, me estoy enterando ahorita por ustedes, no sé de qué me hablan, pero no me ha dicho nada Aislinn, o sea que yo creo que no ha de ser nada importante".

Ante su insistencia de que no sabe nada y de seguro no es nada importante lo que pasa, Eugenio respondió a la polémica sobre que Alessandra Rosaldo confesó que su madre no quería al exactor de Televisa, este mencionó que en su momento la señora pensó que no era el correcto porque tenía miedo, pero que ahora que se conocen bien, ella lo adora y tienen una gran relación: "¿Cómo me la gané? Pues dicen que conocerse es amarse. Entonces, la verdad es que al principio ella dijo: ‘Este hombre ha tenido varias relaciones, seguramente no es la persona adecuada.’ Pero ya cuando me conoció le caí bien".

¡Encuentran INCONSISTENCIAS en el FALLECIMIENTO de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez! ¡Se retrasa la sucesión testamentaria!

Con respecto a si él es un suegro estricto para las parejas de sus hijos, como fue Mauricio Ochmann, o lo es para Paola Dalay, este mencionó que él se considera que e muy bueno y comprensivo con las parejas de sus hijos, pero que si querían una respuesta más concisa o que diga la verdad, se debe ir con sus yernos y nueras: "Yo soy buen, creo que soy buen suegro, pero pues más bien eso hay que preguntárselo a los yernos y a las nueras".

Con el tema del presunto fraude a José Eduardo Derbez, mencionó que se ha estado exagerando este tema, que él ya habló con el presentador y actor, y él le dijo que no está siendo como dicen, que aunque sí fue víctima de las estafas, no de la manera que se cree: "No, me dijo que no, que todos lo exageraron, que efectivamente le pidieron prestado un amigo, no sé cómo estuvo, pero que no fue lo que dicen y como dicen".

Fuente: Tribuna del Yaqui