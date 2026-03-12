Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 13 de marzo 2026: Predicciones para tu signo con Sol transitando por Piscis

Ciudad de México.- El viernes 13 de marzo de 2026 llega con una vibra curiosa y un tanto misteriosa, de esas que ponen a muchos a pensar si realmente el universo está acomodando piezas detrás de lo que ocurre en el día a día. Aunque la fecha suele estar rodeada de supersticiones, para la astrología esta jornada más bien invita a observar con atención las señales que aparecen en el camino. Por ello, Nana Calistar tiene un mensaje especial para este cierre de semana.

Con el Sol transitando por Piscis, la energía emocional y espiritual sigue muy activa, por lo que varias personas podrían sentirse más intuitivas, sensibles o incluso con ganas de alejarse un poco del ruido cotidiano para reflexionar sobre lo que realmente quieren. A esto se suma la influencia de Mercurio retrógrado, que suele traer mensajes del pasado, conversaciones pendientes o pequeños cambios de planes que obligan a mirar las cosas desde otra perspectiva. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día.

Horóscopos hoy Nana Calistar viernes 13 de marzo 2026

Aries

Este viernes podrías darte cuenta de que estabas confiando demasiado en alguien que no lo merecía. No te agüites, mejor aprende la lección. En el amor, alguien podría intentar volver, pero tú ya no eres la misma persona de antes.

Tauro

Andarás con ganas de poner orden en tu vida, desde cosas del trabajo hasta temas del corazón. Ya era hora. En el amor, alguien cercano podría empezar a verte con otros ojos.

Géminis

Un chisme, un comentario o una información que llega a tus oídos podría cambiar tu percepción sobre alguien. No te precipites, primero investiga. En el amor, cuidado con mensajes mal interpretados.

Cáncer

El día podría traer un momento de nostalgia, pero también claridad. A veces recordar sirve para darte cuenta de lo mucho que has avanzado. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión.

Leo

Este viernes te conviene bajarle dos rayitas al orgullo. No todo es competencia ni todo es pelea. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien sí ha estado pendiente de ti.

Virgo

Habrá un detalle, una conversación o una coincidencia que te hará pensar mucho. A veces las respuestas llegan en lo más simple. En el amor, alguien podría pedirte que hablen con honestidad.

Libra

Este viernes podrías sentir ganas de cambiar algo en tu rutina o en tu entorno. Hazlo, el movimiento trae energía nueva. En el amor, no te conformes con migajas emocionales.

Escorpio

Una situación que parecía confusa comenzará a aclararse. Lo importante será cómo decides actuar con esa información. En el amor, evita juegos mentales.

Sagitario

Podría surgir un plan inesperado que termine siendo mucho mejor que lo que tenías pensado. A veces lo improvisado sale mejor. En el amor, alguien podría acercarse con interés genuino.

Capricornio

Este viernes te recuerda que no todo lo puedes controlar. Suelta un poco y verás cómo las cosas fluyen mejor. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto sincero.

Acuario

Andarás con la mente llena de ideas y ganas de hacer cambios. Aprovecha esa energía. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar más de lo que imaginas.

Piscis

Con el Sol en tu signo, tu energía está en un punto fuerte. Este viernes podrías sentir que algo dentro de ti quiere comenzar una nueva etapa. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones más serias.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui