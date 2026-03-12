José Emilio Fernández Levy reacciona a 'infidelidad' de prometido de Ana Bárbara; reaviva sus acusaciones

Ciudad de México.- El joven estudiante del CEA para actor y presentador, José Emilio Fernández Levy, acaba de brindar una entrevistas en la que ha reaccionado a la supuesta infidelidad del policía de aduanas mexicano, Ángel Muñoz, que es mayormente como el prometido de la cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, en la que ha reavivado sus acusaciones de cazafortunas y abusador.

Como se sabe, desde hace más de tres años que el hijo menor de la fallecida actriz, Mariana Levy, aseguró que Ana Bárbara estaba bajo el yugo de su prometido, asegurando que Ángel era un hombre abusivo con sus medios hermanos, especialmente con el mayor de todos, que tenía fuertes castigos que caían en el concepto de maltrato y no de reprimendas comunes, además de declarar que él solo estaba usando a la intérprete de Qué Poca.

Ahora, hace un par de días que en el programa El gordo y la flaca, se compartió una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, que aseguró que supuestamente tuvo una relación con Muñoz, la cual mencionó que comenzó en septiembre de 2025, aunque duró poco: "Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país". De la misma manera, aseguró que Ángel le dijo que "ya no era feliz con ella".

Ante esto, el hijo de 'El Pirru' destacó que estaba tranquilo y en paz, pero que en caso de que todo lo que salió a la luz sea verdad, lo tiene en completo shock, y solo podía decir que Ángel es una mala persona y todo lo que ha dicho sobre él resultó ser una completa verdad: "Unas fotos bastante comprometedoras. Mira, si esto no es falso, estoy en shock. Pues el tiempo me dio la razón, ¿no? Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel... Es una mala persona. Es una persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara".

Finalmente, declaró que la intérprete de Lo Busqué siempre protegió a Ángel y él le había pagado demasiado mal, asegurando que por su parte, solo puede decir que siempre se considerará hijo de Ana Bárbara y le mandó un consejo, tanto a ella como a sus hermanos: "Yo soy su hijo y ella es mi madre. Y también decirle a mis hermanos que lo lamento muchísimo, pero que tampoco se dejen ganar por la furia y por el enojo, y que no vayan a cometer ninguna babosada y que estén serenos".

Fuente: Tribuna del Yaqui